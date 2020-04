USA : Hausse des cyberattaques

Une étude publiée lundi par le groupe de logiciels Check Point a révélé que des cyber-attaques ciblant les paiements de secours versés aux Américains impactés par le COVID-19 ont explosé ces dernières semaines, les pirates se servant de la pandémie en cours pour s'attaquer aux individus. Check Point a indiqué avoir vu en moyenne 14.000 cyber-attaques liées aux Coronavirus par jour au cours de la semaine dernière, soit six fois la moyenne des attaques quotidiennes observées dans la seconde moitié de mars. Ce nombre a grimpé davantage à 20.000 attaques par jour depuis le 7 avril. La grande majorité de ces attaques ont été effectuées par le biais d'e-mails de phishing, dans lesquels un pirate essaye de tenter l'individu ciblé de cliquer sur un lien ou de télécharger une pièce jointe afin d'accéder à son réseau. Environ 3% des attaques ont été perpétrées via des appareils mobiles.

Les pirates informatiques ont de plus en plus profité du passage de particuliers dans le monde entier à des modes de commerce en ligne en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, et ont utilisé le virus pour inciter des individus à cliquer sur des liens ou des e-mails malveillants.