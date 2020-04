L’UNICEF et Microsoft s’allient : Plate-forme mondiale d’apprentissage à domicile

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le géant américain de l’informatique Microsoft ont annoncé, lundi, l'expansion d'une plate-forme d'apprentissage mondiale pour aider les enfants à poursuivre leurs études à domicile durant la pandémie de COVID-19.

Le programme, appelé «Learning Passport» (Passeport d'apprentissage), a été initialement conçu pour fournir une éducation aux enfants déplacés et réfugiés grâce à une plate-forme numérique d'apprentissage à distance.

Il devait démarrer en tant que programme pilote cette année, mais il a maintenant été étendu pour devenir disponible dans tous les pays avec un programme qui peut être enseigné en ligne, a indiqué l’UNICEF.

Le Timor-Leste, l'Ukraine et le Kosovo seront les premiers à déployer leurs programmes d'enseignement en ligne via le programme «Learning Passport», qui offre un contenu pour les écoliers comprenant des livres en ligne, des vidéos et un soutien supplémentaire pour les parents d'enfants ayant des troubles d'apprentissage. La plateforme fournira également des ressources clés aux enseignants et aux éducateurs.