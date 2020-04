Oms : Rien n’a été caché aux Etats-Unis

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé, mardi, que «rien n'a été caché aux Etats-Unis, dès le premier jour», au sujet de la pandémie du coronavirus.

«Une quinzaine d'employés du Centre américain de contrôle des maladies (CDC) ont été détachés auprès de l'OMS depuis janvier et deux responsables américains y ont été affectés à long terme, un signe de la transparence de l'agence onusienne», a indiqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, lors d'une conférence de presse, ajoutant que «tous les pays obtiennent des informations immédiatement».

Qualifiant le COVID-19 d'«ennemi public n° 1», le responsable de l'OMS a déclaré : «Nous avons mis en garde dès le premier jour : c'est un diable que tout le monde devrait combattre».

M. Adhanom Ghebreyesus a fait ces remarques après que le Président américain Donald Trump a annoncé le 14 mars la suspension du financement par son pays de l'OMS, arguant que l'agence onusienne avait raté sa réponse rapide au COVID-19, bien qu'elle ait coordonné les efforts internationaux contre la pandémie.

M. Trump a également insisté sur le fait que l'OMS avait échoué à partager des informations «de manière opportune et transparente» depuis le début de l'épidémie.

En réponse à ces allégations, Tedros Adhanom Ghebreyesus a assuré : «Il n'y a pas de secret à l'OMS, parce que garder des choses confidentielles ou secrètes est dangereux (...), parce qu'il s'agit de vies et rien qu'une seule vie est très précieuse».

«S'il y existe une forte unité nationale et une forte solidarité mondiale, le monde peut encore gagner la lutte contre le COVID-19», a-t-il souligné, avertissant que «sans les deux, croyez-nous, le pire est encore devant nous».