Etudes sur le virus : Une proportion relativement faible d’infections

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lundi lors d'un point de presse, que les premières données de certaines études suggèrent qu'un pourcentage «relativement faible» de la population pourrait avoir été infecté au COVID-19.

Se félicitant de l'accélération du développement et de la validation des tests de dépistage des anticorps au COVID-19, qui aident à comprendre l'étendue de l'infection dans la population, le chef de l'OMS a indiqué que «les premières données de certaines études suggèrent qu'un pourcentage relativement faible de la population pourrait avoir été infecté, même dans les zones fortement touchées - pas plus de 2 à 3 %».

Indiquant que les tests d'anticorps sont importants pour savoir qui a été infecté, il a souligné que les tests permettant de détecter le virus constituent «un outil essentiel pour la recherche active, le diagnostic, l'isolement et le traitement des cas».

«L'assouplissement des restrictions ne signifie pas la fin de l'épidémie, quel que soit le pays», a averti le directeur général de l'OMS. Il a appelé chaque nation à «détecter, tester, isoler et soigner chaque cas», les mesures de confinement n'étant pas suffisantes.

Le chef de l'OMS a terminé son discours en faisant remarquer que les efforts en matière de recherche et de développement se poursuivaient, affirmant que «plus de 100 pays ont rejoint le Solidarity Trial, qui évalue les effets des thérapies sur le COVID-19». A noter que 1 200 patients ont été sélectionnés dans 5 pays et 600 hôpitaux supplémentaires se joindront dès cette semaine aux essais cliniques dirigés par l'OMS.