Université de M’sila : Solidarité avec le secteur de la santé

L’incubateur de l’université lancera une opération pour distribuer les maques gracieusement au personnel médical de la wilaya. Mohamed Jalal Merniz, doctorant les a modélisés avec le concours de la structure qui a mis à sa disposition ses moyens techniques. Il a mis au point un équipement de protection qui recouvre le visage et les cheveux. Cet équipement permet d’éviter la contamination par des projections extérieures du virus et de se protéger contre l’inhalation des particules en suspension dans l’air. Il a déclaré que le masque conçu est réutilisable et a une durée de vie d’une année minimum. Le directeur de l’incubateur, le Dr Ahmed Mira a déclaré, quant à lui, que ce masque sera offert aux établissements de santé de la région de M’sila avant de préciser que 500 unités ont été déjà livrées aux différentes structures. D’autres quantités seront distribuées les jours prochains. Le Dr Hachemi Ben Ouadah, vice-recteur des relations extérieures a rappelé que cette action intervient dans le cadre de participation de l’université de Msila à l'effort national pour faire face à la propagation de la pandémie du Coronavirus. Le professeur Brahim Bouderah, vice-recteur de la recherche scientifique note que les masques seront soumis à validation au département de microbiologie de l’université de Msila avant d’être remis aux hôpitaux. Tout en rappelant qu’un produit de désinfection est fabriqué, à cet effet, par ce département. «Dans un moment crucial comme celui-là, nous avions besoin d’apporter une contribution concrète. C’est en s’unissant et en soutenant ceux qui sont tous les jours en première ligne dans la lutte contre cette pandémie que nous gagnerons ensemble cette bataille et nous sortirons grandis de cette épreuve », a souligné le recteur, le Pr Kamel Baddari. F. D.