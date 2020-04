Le corps médical face au risque du burn-out : L’accompagnement une nécessité

Stress, angoisse et surmenage sont des troubles que traduit un état d’épuisement professionnel des équipes soignantes. Quel est l’impact psychologique de l’épuisement professionnel sur le personnel soignant ? Comment prévenir les répercussions psychologiques après la pandémie ? Nous avons interrogé Mme Sabrina Gahar, maître de conférences, chercheur au laboratoire de psychologie clinique et métrique, également vice-présidente de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche, et membre du conseil d'administration de la Société algérienne de recherche en psychologie (SARP).

El Moudjahid : En cette période de crise sanitaire, les professionnels de santé sont soumis à une situation particulièrement éprouvante psychologiquement. Comment reconnaître un syndrome d’épuisement professionnel ?

Mme Gahar : Il faut savoir que la pandémie du Coronavirus aura plusieurs répercussions sur le plan sanitaire, économique et politique. A terme, nous aurons également des répercussions d’ordre psychologique, notamment le personnel soignant.

Les prévisions de la propagation du Covid-19 font état d’un risque avéré de saturation des capacités de soins. Le personnel soignant sera débordé et les missions qu’il doit accomplir vont être au-delà de ses capacités.

C’est ce qui va rendre cette population plus fragile et risque de développer le syndrome d’épuisement professionnel, appelé le burn-out, un syndrome de dépression ou un syndrome de troubles anxieux qui seront en lien direct avec les conditions de travail qui sont, il faut le reconnaitre, assez pénibles et très contraignantes.

Des études ont démontré que l’épuisement professionnel touche en premier lieu le personnel soignant. Plus de 49% d’entre-eux risquent de vivre un syndrome d’épuisement professionnel.

Comment se manifeste un syndrome d’épuisement professionnel ?

Le syndrome du burn-out se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail qui toucheraient plusieurs sphères. Il va se manifester par une certaine symptomatologie, à savoir des céphalées, des vertiges, des douleurs rachidiennes, parfois des nausées. Donc, il y aura certaines manifestations typiques sur le plan physique et des manifestations sur le plan émotionnel telles la tristesse, la colère et l’anxiété. Il y aura également d’autres signes qui peuvent survenir à l’échelle cognitive comme les distractions, le déficit d’attention ou encore les troubles de mémoire. Une forme de cynisme vis-à-vis du travail.

La personne qui est dans ce syndrome d’épuisement professionnel peut avoir des attitudes assez négatives et détachées à l’égard de son travail avec un sentiment de dévalorisation et également une diminution de l’accomplissement personnel du travail avec une forme de dévalorisation. Les soignants sont mis à rude épreuve face au coronavirus comme jamais auparavant.

L'anxiété, la perte d’appétit, la peur d’être infecté et d’infecter les autres par le virus sont des situations vécues actuellement par le personnel soignant. Il est dans le fil de l’action. Donc, il ne va pas penser à demander de l’aide. Pour lui, il est préférable de décaler ou de reporter toutes les souffrances psychologiques. Le personnel soignant est confronté d’autre part à un manque de protection individuelle.

Ceci ne risque-t-il pas de faire naître chez ce personnels un sentiment d’insécurité ?

Absolument. Cela va même les déstabiliser dans l’accomplissement idéal de leurs missions. Il ne s’agit pas seulement d’équipements matériels car le rendement repose aussi sur tout ce qui est organisation du système de santé en général. Autre élément aussi important qui vient s’ajouter à tous ces facteurs, l’équipe soignante est confronté à des événements stressants qui s’intensifient et qui durent. Le nombre de personnes atteintes par le coronavirus et le nombre de décès enregistré est aussi un facteur qui doit être pris en considération.

Parmi le personnel soignant, on retrouve des médecins qui n’ont jamais vécu une expérience pareille, c'est-à-dire exercer durant les catastrophes ou les pandémie, et surtout ils sont isolés de leurs familles et peuvent fléchir sur le plan psychologique.

Dans ce cas là, quelle est la conduite adéquate pour prévenir le burn-out et assurer par la même l’accompagnement psychologique des soignants ?

Dans le contexte actuel, il est urgent de développer des stratégies et de mettre en place des solutions pour maintenir cette capacité de soins et soutenir de manière efficace le personnel soignant. Jusqu’à présent, les seuls dispositifs qui sont mis en place pour la supervision et le débriefing et pour l’accompagnement psychologiques sont les différentes initiatives qui viennent du mouvement associatif et des initiatives personnelles venant des psychothérapeutes et des psychologues qui se sont proposés gracieusement pour assurer l’accompagnement du personnel soignant durant cette période de crise sanitaire. A ce jour, il n’y a aucune instance officielle qui a pris en charge la santé mentale du personnel soignant de cette éventuelle vulnérabilité qui pourrait, par la suite, développer certains troubles en rapport avec cette situation. On sait bien que quand les soignants tombent, les malades succombent. Il est vraiment important de se pencher sur cette question.

Comment peut-on assurer l’accompagnement psychologique du personnel soignant qui fait face actuellement à l’épidémie du oronavirus ?

Durant cette période, les équipes soignantes peuvent être confrontées à un sentiment d’impuissance, de forte tension ou de surmenage qui nécessitent de débriefings réguliers pour éviter les répercussions sur le plan psychologique. Après le feu de l’action, des reviviscences d’ordre traumatique ressurgissent chez certaines personnes en forme d’images, de pensées ou de sensations physiques. D’où la nécessité de mettre en place des outils pour assurer la prise en charge psychologique des personnels soignants dans ce genre de situation de crise sanitaire. J’insiste sur ces manifestations pour que le personnel soignant puisse repérer cette symptomatologie, demander de l’aide et recourir aux formes de supervision ou de débriefing qui sont proposés sur les différentes plateformes qui assurent l’accompagnement psychologique des soignants durant cette période de pandémie.

La dernière recommandation de l’OMS insiste à ce propos sur le maintien d’une bonne hygiène de vie pour le personnel soignant et l’utilisation des techniques de gestion de stress. Elle recommande aux responsables de santé de protéger l’équipe soignante du stress chronique et des conditions délétères pour les aider à mieux assurer leurs fonctions.

En conclusion, il faut agir à travers la mise en place de dispositifs de prise en charge psychologique en direction de l’équipe soignante et de repérer les personnes qui sont susceptibles de développer un stress post-traumatique ou des troubles d’ordre psychologique. Il est donc primordial de s’occuper de la santé mentale du personnel soignant en charge des patients atteints du Covid 19.

J'ai un grand respect pour tout le personnel soignant en Algérie, spécialement ceux qui sont en première ligne de lutte contre coronavirus qui assurent le maintien des soins pour sauver les vies des malades.

K. H.