Tipasa : 115 véhicules mis à la fourrière

Quelque 115 véhicules ont été mis à la fourrière, par les services de la Gendarmerie nationale à Tipasa, pour non-respect des horaires du confinement sanitaire décidés par le gouvernement, a indiqué, hier, un communiqué de ce corps sécuritaire.

Selon le document, 115 véhicules ont été mis à la fourrière, pour infraction au confinement sanitaire, inscrit au titre des mesures préventives visant à endiguer la propagation du Covid-19, parallèlement à l’enregistrement d’une vingtaine d’affaires relatives à des attroupements de plus de deux personnes, également, en infraction à la même mesure de confinement.

Le même communiqué fait état de 850 interventions réalisées par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale

de Tipasa, entre le 13 et le 19 avril courant, durant les horaires de confinement partiel, fixés entre 15 h et 7h, avec le contrôle de 6.513 personnes.

Sur ce total de personnes contrôlées, 320 ont fait l’objet de PV d’infraction à la mesure de confinement, outre le contrôle de 4.512 véhicules.

Un autre communiqué des services de la sûreté de wilaya de Tipasa, rendu public lundi, a signalé la mise à la fourrière de 53 véhicules et de 16 motos, pour infraction aux mesures de confinement, durant la période s’étalant du 15 au 20 avril.