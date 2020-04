Sidi Bel-Abbès : Caravane d’aide pour les zones Sud

Le coup d’envoi de la caravane de solidarité vers les zones du sud de la wilaya a été donné, lundi, en présence des responsables locaux et des représentants de la société civile.

D’importantes quantités de produits de première nécessité ont été acheminées aux onze communes ciblées de cette vaste étendue de la région relativement déshéritée au vu d’un relief et d’un climat rude, constituant une véritable contrainte à l’équilibre de la wilaya. La promotion des localités de Ras El-Ma et de Telagh en wilayas déléguées a d’ailleurs été accueillie avec satisfaction par les populations de cette Algérie profonde tant elle s’assimile grandement à un nouvel élan de développement et de prospérité.

Une forte mobilisation est observée dans ces opérations de solidarité à la veille du mois béni de Ramadhan impliquant des associations dans cette œuvre qui relève l’attachement aux valeurs d’union de la nation. Et ces populations rurales restent attentives à ces marques de solidarité et n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude et leur reconnaissance à l’adresse des unités de l’ANP implantées aux environs, pour leur aide et leur soutien dans l’épreuve.

A. B.