Tizi Ouzou : Solidarité à l’approche de ramadhan

Les opérations de solidarité avec les familles démunies se poursuivent dans la wilaya de Tizi Ouzou, à l’approche de Ramadhan.

Ces actions lancées par la wilaya, avec la contribution d'opérateurs économiques (Sarl Sodichn, Siad, Biscuiterie du Maghreb, Fruits d'or… ) et l'Académie nationale de la sécurité routière sont destinées à des familles démunies et celles impactées par le confinement sanitaire. Hier, la wilaya a procédé à la distribution des kits alimentaires au profit des familles dans 21 communes de la wilaya.

Des couffins alimentaires sont constitués de semoule, d’huile de table, de viande blanche et de pâtes alimentaires. Lundi, une opération de distribution de kits alimentaires au profit d’autres familles a été organisée par les services de la wilaya. 30 communes ont bénéficié de cette opération qui a été lancée en présence du wali, Mahmoud Djamaâ. Le wali a attribué 40 fauteuils roulants au profit de personnes à mobilité réduite.

Bel. Adrar