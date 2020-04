Virée dans les quartiers d’Alger : Les gestes barrières oubliés

Quelques jours seulement nous séparent du début du mois béni de Ramadhan, qui sera marqué, cette année, par une situation inédite pour les Algériens, en raison de la propagation du coronavirus. À cet effet, une forme de fébrilité et d’inconscience est constatée dans la capitale.

C’est la ruée vers les grossistes en alimentation générale, les bouchers, les vendeurs d’olives, d’épices, de fruits et légumes… et d’autres produits de large consommation et de première nécessité.

Les vendeurs de dattes, de blé concassé, de dioul, de produits laitiers, herbes arômatiques… sont aussi très sollicités. Devant ces marchands, la foule est très dense. Il faut se munir de patience pour voir son tour arriver. Chaque personne qui entre attend au moins une demi-heure. Même les vendeurs ambulants connaissent cet afflux de citoyens qui semblent oublier qu’ils sont en pleine crise sanitaire et que chaque jour plusieurs nouveaux cas sont enregistrés, ainsi que de nouveaux décès.

Bien que le mot d’ordre en cette période de pandémie de Covid-19 soit de rester chez soi, pour la protection de tout le monde, notamment pour empêcher la propagation du virus, le confinement n’est pas respecté. Il semble bien qu’il soit difficile de le faire respecter dans la capitale, surtout dans les quartiers populaires.

Tout le monde est dehors, des embouteillages partout, des foules agglutinées devant les marchands sans aucun respect des consignes données par les spécialistes de la santé, en l’occurrence rester chez soi et qu’une seule personne seulement se charge des achats, de respecter une distance de sécurité, de mettre des gants et des bavettes. Les magasins et supérettes sont pris d’assaut par les citoyens désireux de remplir leur couffin pour être prêts à accueillir le début du Ramadhan. Il semble bien que tout cela soit oublié, alors que nous n’avons même pas atteint le pic.

Lors d’une virée à Kouba, Hussein Dey, Bachdjarrah, Bab El- Oued et El-Harrach nous avons constaté que les Algériens privilégient la consommation sur la santé. Ils ont totalement oublié la crise sanitaire. Leur première et dernière préoccupation, c’est de faire des stocks de produits alimentaires chez eux. «Je viens acheter ce dont j’ai besoin pour Ramadhan, le confinement a trop duré, on doit sortir pour faire nos achats», lance une dame à un vendeur de poulet à Kouba.

Un autre client nous précise que pour acheter quelques paquets de dioul et de produits laitiers, il est resté plus de 30 minutes. «J’ai fait la queue pendant une heure. Une fois mon tour arrivé, j’ai passé plus d’une demi-heure à l’intérieur du magasin. C’est vraiment infernal. Bien qu’il faille respecter le confinement et les mesure de préservation, on fait le contraire. Que Dieu nous protège», reconnaît-il, ajoutant que «cette situation est due à la courte durée de circulation de 15h à 7h».

Kafia Ait Allouache