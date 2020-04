Bijou traditionnel : Histoire d’une symbolique ancienne

C’est le cas, entre autres, du bijou traditionnel algérien.

L’éclat de verre au centre de la fibule qu’elle porte, la bédouine le dira elle-même : c’est un œil «qui me protège contre l’envieux quand il m’envie». Cette jeune fille kabyle qui va chercher de l’eau fait sonner ses bracelets car leur cliquetis chasse les mauvais esprits. Le pendentif recouvert de cinq cauris (coquillages) que porte la femme enceinte de Djanet, «c’est pour que l’enfant ne tombe pas». Qui oublie de suspendre au-dessus de l’enfant qui vient de naitre le «poisson» ou la «khamsa», le premier bijou, en or ou en argent, en plastique parfois. On retrouve sur les bijoux traditionnels algériens les signes rémanents de sémiologies très anciennes, voire datant de l’époque préhistorique. C’est ainsi que les décors et les formes des bracelets de chevilles des Aurès d’aujourd’hui renvoient aux bracelets et autres objets trouvés dans les dolmens ou dans les bazinas. Les extrémités des uns et des autres se ressemblent ; ce sont, très stylisées mais facilement reconnaissables, des têtes de serpent. De très nombreux éléments nous permettent de situer la puissance prophylactique de cet animal et son utilisation constante et très répandue dans l’antiquité méditerranéenne. Ils ornèrent les portraits d’Athéna (ou Neith), souveraine-déesse berbère.

La déesse Astarté (ou Tanit) est presque toujours représentée avec un serpent

Comme ils sont au cœur du mythe du tissage en Kabylie et, quand on connait l’importance culturelle de cet art pour la région, on peut mesurer l’importance de ce symbole dans la mythologie berbère. C’est ainsi que Tahittust, femme d’Ahittus le forgeron, trouva une peau de serpent sur un tas de fumier et qu’elle essaya de reproduire la peau de l’animal avec des laines de couleur. Les losanges furent disposés dans des bandes parallèles qui représentaient les champs kabyles. Ce tapis est reproduit, de nos jours encore, dans l’Akfadou et les femmes l’appellent «Abboudh Buzrum», le ventre du serpent. Souvent, chroniques et légendes d’Algérie et d’Afrique du Nord nous rapportent des événements liés à l’existence du serpent ou à sa puissance magique. C’est Cléopâtre Séléné, fille de la grande Cléopâtre et femme de Juba II, roi numide, qui en aurait fait célébrer le culte à Lambèse. A Carthage, on a trouvé autour des ruines du temple de Sérapis, dieu égyptien, de nombreuses statuettes de serpent. La déesse Astarté (ou Tanit), déesse de la fécondité, est presque toujours représentée avec un serpent. La légende veut aussi que la mère de Scipion l’Africain ait été stérile jusqu’au jour où on surprit un serpent couché près d’elle. Plus près de nous, au cinquième siècle de l’ère chrétienne, les habitants de Tipasa adorèrent longtemps un serpent de bronze jusqu’à ce que Sainte Salsa l’enlevât et le jetât à la mer.

(D’après Wassyla Tamzali, in «Abzim, parures et bijoux des femmes d’Algérie»)

Kamel Bouslama