Université USTO-MB d’Oran : Maintenance des appareils hospitaliers

L'Université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB) s'est investie dans la maintenance des appareils hospitaliers au titre d'une nouvelle action de solidarité avec les structures sanitaires mobilisées dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du recteur de cet établissement de l'enseignement supérieur Amine-Bouziane-Hammou. «L'opération intervient dans le sillage de plusieurs initiatives prises par l'USTO-MB en cette conjoncture sanitaire et ce, en solidarité avec les personnels hospitaliers activant au front de la lutte contre la propagation de la pandémie», a précisé à l'APS M. Hammou. Il s'agit, en l'occurrence, de la maintenance des appareils de respiration artificielle qui est assurée par une équipe d'enseignants-chercheurs de la faculté de génie électrique de l'USTO-MB, a-t-il expliqué. Un premier équipement a déjà été réparé au profit de l'Etablissement hospitalier universitaire d'Oran «1er-Novembre» (EHUO), a fait savoir le recteur, ajoutant que l'initiative sera généralisée aux autres établissements de santé publique à l'instar du Centre hospitalo-universitaire (CHUO) et de l'hôpital pédiatrique de «Canastel». La même équipe d'enseignants-chercheurs s'attelle, en outre, à la conception de la partie électrique d'un prototype de mini-respirateur artificiel, tandis que la partie mécanique est à la charge du Laboratoire d'aéronautique et systèmes propulsifs (LASP) relevant, lui, de la faculté de génie mécanique de l'USTO-MB.

La réalisation de ce prototype est menée en collaboration avec le groupe de bénévoles «Acting For Djazair», composé de compétences scientifiques nationales activant en Algérie et à l'étranger, a indiqué le recteur qui a également fait part du lancement prochain de la production de gel désinfectant.

L'USTO-MB dispose, pour rappel, d'une plate-forme technologique qui a produit et livré plus de 3.500 masques à visière aux personnels des structures hospitalières d'Oran et d'autres wilayas dans l'Ouest et 21 masques d'oxygénation dits «Décathlon», dont 15 pour l'EHU d'Oran et six pour l'hôpital de Béchar.

Le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, a effectué dimanche dernier une visite au site de l'USTO-MB où il a exprimé ses encouragements aux enseignants et étudiants, tout en les félicitant pour la qualité de leur contribution à la lutte contre le coronavirus.