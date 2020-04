Syndicat national des artisans : Produire des bavettes et des combinaisons

Les artisans sont mobilisés pour fournir des produits entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Le secrétaire général du syndicat des artisans, M. Chellig Abdelghani, a rappelé que dès l’apparition de la pandémie, le bureau national de l’organisation a lancé un appel à ses adhérents, notamment aux tailleurs, pour produire les équipements de protection comme les bavettes et les combinaisons. M. Chellig a annoncé qu’une grande quantité de ces produits ont été confectionnés dans les ateliers de couture et ont été distribués aux structures de santé de plusieurs wilayas. «Notre objectif est de produire 250.000 bavettes et 100.000 vêtements de protection», a-t-il précisé avant de lancer un appel aux bienfaiteurs afin d’aider les adhérents en leur fournissant la matière première.

Le secrétaire général du syndicat rappelle que les artisans font face à des charges comme celle des loyers et des crédits et n’ont aucun revenu à cause du confinement.

F. D.