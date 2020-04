Tissemsilt : 50 unités de dépistage

Le secteur de la santé de la wilaya de Tissemsilt s'est doté d'un lot de 50 unités pour dépister le coronavirus, a-t-on appris du directeur de secteur, Abdelkrim Benbia. Le quota de tests fourni par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a été remis lundi dernier aux établissements publics hospitaliers et aux établissements de santé publique de proximité des daïras de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaâma, a-t-il indiqué. Par ailleurs M. Benbia a fait état du rétablissement de quatre malades infectés par le coronavirus qui ont quitté l’EPH de Tissemsilt dans les deux dernières semaines, alors que 24 personnes suivent toujours le traitement dans les établissements de santé de la wilaya, a-t-il dit.