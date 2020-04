Constantine : 2.207 appels sur la pandémie au centre des services de la santé

Pas moins de 2.207 appels téléphoniques émanant de citoyens pour se renseigner sur la pandémie du coronavirus (Covid-19), ont été reçus par le centre d’appels de la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Constantine depuis «fin mars dernier», a-t-on appris hier du directeur local du secteur, Adil Daâs.

Ces appels reçus sur le numéro vert (30-30) émanaient de citoyens de différentes communes de la wilaya, désireux d’obtenir des informations, notamment sur «les symptômes du Covid-19, les moyens de s’en prévenir et le stress du confinement», a précisé à l’APS, le même responsable, relevant qu’une moyenne de 100 à 120 appels par jour étaient enregistrée.

Médecins et psychologues relevant de différentes structures de la santé de l’ensemble des communes de la wilaya se sont reliés pour répondre aux questions et sensibiliser sur les méthodes à suivre pour freiner la propagation de cette nouvelle pandémie, a-t-on encore noté. La même source a affirmé que cette démarche est inscrite dans le cadre des procédures engagées par le ministère de la Santé, de la Population et des Réformes hospitalières pour lutter contre le Covid-19.