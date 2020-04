Blida : Stabilité des cas de suspicion de Covid-19 depuis une semaine

Les cas de suspicion du Covid-19, dans la wilaya de Blida, qui est soumise depuis près d’un mois à un confinement total, pour endiguer la propagation de ce virus mortel, sont «stables» depuis une semaine, a indiqué, lundi dernier, le directeur local de la santé, Ahmed Djemaï.

«Depuis une semaine, la wilaya de Blida, qui est la seule du pays à qui un confinement total est imposé, depuis le 24 mars dernier, enregistre une ‘‘stabilité’’ dans les cas de suspicion de Covid-19, au même titre que dans les cas confirmés», a indiqué M. Djemaï, dans un point de presse, imputant ce fait à l’«adhésion d’une majorité des habitants des villes à la mesure de confinement», a-t-il fait observé. La wilaya enregistre une «stabilité et non une baisse», tant dans les cas suspectés que les cas confirmés de Covid-19, a-t-il précisé, eu égard, a-t-il dit au nombre rapproché de citoyens affluant quotidiennement, depuis une semaine, vers les six établissements hospitaliers de la wilaya affectés à la prise en charge de cette épidémie.

Soit les hôpitaux «Brahim Tirichine» (ex-Faubourg), de Boufarik, El Affroun, et de Meftah, outre l’établissement hospitalier spécialisé dans la greffe d’organes et de tissus, et le service ORL du CHU Frantz Fanon, transformé en service de réanimation pour l’accueil des cas graves de Covid-19.

M. Djemaï a estimé, à ce titre, que la situation sanitaire actuelle «prête à l’optimisme et augure que cette épidémie sera bientôt endiguée».

Un objectif, néanmoins tributaire, de la «poursuite du respect de la mesure de confinement, par les citoyens, au même titre que de l’application des gestes barrières, tels que le port des masques, et le lavage régulier des mains», a-t-il souligné.