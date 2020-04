Ramadhan : Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers

Le Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) a rassuré hier sur la disponibilité des produits pétroliers durant le mois de Ramadhan sur l’ensemble du réseau national de stations-services.

Naftal informe sa clientèle qu’en prévision du mois béni de Ramadhan, et à l’instar des autres jours, «toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier et permanent du marché national en carburant et en gaz butane», a indiqué un communiqué de la Société.

À cet effet, précise la même source, Naftal rassure que son réseau de stations-services, composé de 2.400 stations-services, implantées à travers l’ensemble du territoire national, restera ouvert conformément aux horaires établis par les pouvoirs publics, à la faveur de la décision de confinement appliquée aux wilayas concernées suite à la propagation de la pandémie Covid-19.

Naftal a précisé également que «durant les horaires du confinement, un service minimum sera assuré pour les besoins d’urgences et exceptionnels, notamment la clientèle munie d’autorisation de circulation, des services hospitaliers et des corps constitués».

Par ailleurs, la filiale du Groupe Sonatrach a rappelé que la consommation nationale en carburants a connu, durant la période du confinement, une baisse substantielle, avoisinant les 50%, tous produits confondus, se traduisant par une augmentation conséquente des volumes de stocks, tant en carburants qu’en GPL.

C’est ainsi qu’il a été enregistré, selon la même source, un taux de remplissage respectif de près de 64% en carburants, soit une autonomie nationale de 10 jours, et de 85% en butane conditionné, représentant une autonomie nationale de 9 jours.