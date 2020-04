Filiale du GPL d’Oran : Hausse des ventes de bonbonnes de gaz butane

Les ventes de bonbonnes de gaz butane ont augmenté au niveau du district du gaz pétrole liquéfié GPL d'Oran au cours du mois de mars de 9% par rapport à la même période de l’année dernière, a indiqué le chef de département vente et marketing de la filiale, Faiçal Benhalima.

La hausse de la demande sur les bonbonnes de gaz butane, enregistrée dans les zones dépourvues de réseau de gaz de ville dans les wilayas d'Oran, Mostaganem et Mascara, couvertes par le même district, est due, a-t-il dit, «à une crainte quant à une augmentation des prix, qui demeurent toutefois stables avec une abondance du produit». Au cours du mois de mars, environ 21.000 bonbonnes ont été produites par jour au niveau des centres d’enfutage de gaz butane à Ain Bia (Oran) et Souk Ellil dans la commune de Sayada (Mostaganem). À rappeler que la production atteignait 24.000 bonbonnes par jour durant l'hiver au niveau des deux centres, indique-t-on.

Le même responsable a fait savoir que la production quotidienne de bonbonnes de gaz butane est d'environ 18.000, compte tenu de la saturation du marché en ce produit énergétique, soulignant que la production augmente suivant la demande. Le district de GPL d’Oran dispose de 32 distributeurs agréés pour approvisionner les trois wilayas précitées, 19 points de vente relevant de Naftal et environ 150 points de vente des secteurs public et privé dans les wilayas d'Oran et Mostaganem et à Mohammadia (Mascara, selon la même source. L’opération d'approvisionnement s’effectue «régulièrement», a-t-il affirmé, signalant que dans le cadre de la prévention contre l'épidémie du Covid-19, les mêmes services ont acquis du matériel de stérilisation pour les deux centres d’enfutage de gaz butane à Aïn El-Bia (Arzew) et Souk Ellil à Sayada (Mostaganem), de même que pour les distributeurs, les routiers et leurs accompagnateurs.