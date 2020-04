Ministère de l’Environnement : Participation active

Le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables poursuit ses efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19, après avoir fourni du matériel aux corps de la santé et aux personnels en charge de l’hygiène, organisé des caravanes de solidarité et mis en œuvre un programme de sensibilisation, selon le bilan mensuel du ministère.

Durant la période allant du 19 mars au 19 avril, le ministère de l’Environnement a fourni du matériel aux corps de la santé et aux personnels en charge de l’hygiène, organisé des caravanes de solidarité et mis en œuvre un programme quotidien de sensibilisation, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, suite à l’apparition de l’épidémie de nouveau coronavirus en Algérie, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Les actions du ministère reposent sur 3 principaux axes, le premier ayant trait à la sensibilisation par différents moyens à travers toutes les wilayas, notamment sur les réseaux sociaux et par haut-parleurs dans les rues et les mosquées, en contrant les rumeurs et les informations fallacieuses, précise la même source.

Le ministère a ainsi mené 269 opérations de sensibilisation entre couvertures médiatiques et participations à la télévision et à la radio, outre 773 campagnes de sensibilisation en direction des citoyens (SMS, affiches, haut-parleurs dans les rues et dans les mosquées). Le deuxième axe concerne les actions de terrain dans le domaine de la santé en faveur des hôpitaux dans plusieurs wilayas, notamment Blida au niveau de l’hôpital Frantz-Fanon, de l’Établissement hospitalier d'El-Affroun, de l’hôpital de Meftah et de l’hôpital de Boufarik. Dans la capitale, le programme a concerné les hôpitaux de Bab El-Oued, de Beni Messous et d’El-Kettar et le Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC).

L’EHU 1er-Novembre 1954 dans la wilaya d’Oran, l’Établissement public hospitalier (EPH) Issad-Khaled dans la wilaya de Mascara, les hôpitaux Khelil-Amrane et Frantz-Fanon dans la wilaya de Béjaïa, et l’hôpital Bachir-Bennacer dans la wilaya de Biskra ont également bénéficié du programme.

Selon la même source, ces actions ont été généralisées à toutes les wilayas du pays, avec 9.342 opérations de désinfection dans les hôpitaux, les administrations publiques, les lieux de quarantaine, les rues, les quartiers et les halls d’immeubles.

En solidarité avec les professionnels de la santé et les agents d’hygiène qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie, le ministère a distribué au corps médical 500 lits médicaux à Oran, ainsi que 6.270 combinaisons de protection, 36.360 masques chirurgicaux, 28.733 gants, 1.917 lunettes, 1.100 sur-chaussures à usage unique, 1.240 masques à visière, 1.390 bennes pour déchets infectieux et 2.800 sacs pour déchets infectieux.

Les agents d’hygiène ont bénéficié de 7.395 combinaisons de protection, 69.840 masques chirurgicaux, 28.733 gants, 693 lunettes, 1.264 sur-chaussures à usage unique, 2.380 masques à visière, 1.279 conteneurs de déchets infectieux et 2.200 sacs à déchets infectieux. Le ministère de l’Environnement, qui a éliminé 973 points noirs, assure le suivi et le contrôle quotidien des opérations d’élimination des déchets hospitaliers à travers tous les établissements sanitaires.

Le troisième axe s’inscrit dans le cadre de la solidarité avec les citoyens et familles touchées en collaboration avec les autorités locales, tel que stipulé dans l’instruction du Premier ministre portant gestion des dons de solidarité. Dans ce cadre, le ministère a supervisé l’opération de distribution de 10.937 couffins aux familles démunies, 66,1 q de semoule, 40 q de farine, 10 camions-remorque de semoule et 10 camions-remorque de légumes, en collaboration avec les autorités locales de la wilaya de Biskra.

En outre, 15 autres opérations de solidarité ont été effectuées pour alimenter la population en gaz butane, produits de nettoyage et de désinfection et eau minérale.

Par ailleurs, trois caravanes de solidarité contenant des légumes, des produits alimentaires et de l’eau minérale ont été envoyées à Blida, à partir d’Aïn Defla, Ghardaïa et Biskra.

En outre, 200.000 litres de produits de nettoyage et de désinfection ont été envoyés aux wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou.

En guise de solidarité avec les élèves et leurs parents, le ministère a préparé un concours national destiné aux élèves âgés entre 6 et 14 ans pour passer le temps à la maison.

Le concours comprend le dessin, le coloriage, le recyclage, la poésie, les contes et le montage vidéo. Des prix seront décernés aux lauréats du concours, indique-t-on de même source.

Le ministère de l’Environnement poursuivra ces opérations à travers toutes les wilayas du pays, jusqu’à l’élimination définitive de la pandémie de Covid-19 en Algérie, selon le communiqué.