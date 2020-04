Nigeria : 13 terroristes de Boko Haram tués par l’armée

Les troupes nigérianes ont abattu 13 terroristes de Boko Haram et déjoué une tentative d'attentat de ce groupe extrémiste dans le nord-est du pays, a confirmé lundi l'armée du Nigeria dans un communiqué.

Quand un groupe de terroristes de Boko Haram a tenté lundi matin d'attaquer la ville de Geidam dans l'Etat de Yobe (nord-est), les soldats du bataillon 159 et de la force aérienne d'intervention de l'opération Lafiya Dole «l'ont rapidement intercepté et engagé les criminels dans un âpre échange de tirs», a déclaré le porte-parole de l'armée Hohn Enenche dans le communiqué. Les terroristes ont été obligés de se replier dans la végétation environnante et les troupes sont à leur poursuite, a-t-il précisé.

«Au cours de l'engagement, 13 terroristes ont été neutralisés, deux camions équipés de mitrailleuses ont été capturés et six fusils AK-47 (Kalashnikov) saisis», a indiqué M. Enenche, ajoutant qu'il n'y avait ni victimes ni pertes de matériel à déplorer du côté de l'armée nigériane. La situation à Geidam et dans ses environs a été normalisée et les troupes mènent actuellement une opération de suivi, a-t-il ajouté.