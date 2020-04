60e anniversaire de la SWAPO : la RASD salue la Namibie pour son soutien à la cause sahraouie

Le président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), Ibrahim Ghali, a salué dimanche le soutien de la Namibie à la cause sahraouie et s'est félicité des relations historiques liant les deux pays à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de la SWAPO (parti politique namibien), a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS. Le président sahraoui a félicité son homologue namibien, Hage Gottfried Geingob, et le parti SWAPO (organisation du peuple du Sud-Ouest africain) pour le 60e anniversaire de sa fondation, rappelant que «cette formation politique, fondée le 19 avril 1960, était un mouvement qui a mené une longue lutte jusqu'en 1990, conclue avec la libération de cette Nation africaine».

Le président de la république sahraouie, secrétaire général du Front Polisario, a, par la même occasion, salué «les excellentes relations qui ont historiquement uni à la fois le Front Polisario et la SWAPO et les deux pays».

Il a également remercié la Namibie pour «la solidarité et le soutien sur la scène internationale de la cause sahraouie».

La SWAPO est le principal parti politique de Namibie depuis l'indépendance du pays en 1990.