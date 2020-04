Grand angle : Paradoxe

La position de la communauté internationale sur le dossier libyen est, pour le moins, paradoxale. Alors qu’il n’est un secret pour personne que la Libye est devenue, au fil des ans, un terrain de jeu de nombreux acteurs étrangers, diversement impliqués certes, et qu’il ne sera possible de mettre un terme à la guerre civile qui s’y déroule que si les deux principaux protagonistes sont épuisés par le conflit ou si l’un venait à être lâché par ses parrains en lui supprimant le soutien financier et militaire qui lui permet de continuer sa guerre contre l’autre camp, on continue d’appeler les deux rivaux à rependre le processus politique. Pourtant avec le dernier acte qui s’est joué au sein même du Conseil de sécurité où les américains ont usé de leur véto pour bloquer la nomination de l’ancien ministre algérien des affaires étrangères au poste de représentant spécial du SG de l’ONU en Libye , ce qui restait du masque avec lequel on se voile la face est tombé. Pourtant et cela avait été réaffirmé en janvier à Berlin lors de la conférence internationale sur la Libye le règlement politique du conflit est désormais indissociable d’un accord diplomatique, d’où l’importance du rôle de l’émissaire onusien. Mais cet accord ne semble pas se dessiner. Plus encore, le retard qui sera mis dans la nomination de l’envoyé spécial de l’ONU pour faciliter le rapprochement entre les deux camps rivaux ne fera qu’éloigner encore davantage l’espoir d’un règlement du conflit. Il peut sembler difficile d’imaginer que c’est ce que recherchent les acteurs étranger, mais les faits privilégient cette lecture. Que les américains aient été convaincus par les arguments présentés par les parties dont les plans auraient été contrariés par la nomination du diplomate algérien, est pour le moins dommage, et ce même si en contre-partie ils ne manqueront d’obtenir quelques dividendes. En fait, la non-confirmation de M. Lamarara à ce poste où il aurait pu apporter toutes ses compétences est surtout regrettable pour les libyens qui perdent là une occasion de voir le processus onusien remis sur rails. Pourtant, ces parties, qui se sont opposées à la nomination du nouvel émissaire onusien , sont censées vouloir le meilleur pour les frères libyens. Un meilleur conditionné par le dépôt des armes. Mais preuve a été donnée que dans les coulisses, leur diplomatie œuvre au contraire à faire perdurer un conflit qui n’a que trop duré et dont nul, hormis de rares pays dont l’Algérie, ne veut le voir finir. D’autant que les informations qui proviennent de la Libye sont préoccupantes. Les derniers développements enregistrés sur le terrain sont alarmants et ce, même si il est difficile de dissocier le vrai du faux. Et pour cause, les deux protagonistes se livrent à une autre guerre : celle de l’ information. Ainsi, alors que certains pensaient que le glas a sonné pour le maréchal Haftar après qu’il a perdu deux villes stratégiques dans l’ouest, reprises par les forces pro-GNA, l’homme fort de l’est serait, à en croire des sites d’information, en phase d’annoncer «une victoire par écrasement» sur le GNA. C’est dire que le bout du tunnel est encore loin.

Nadia K.