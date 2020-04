Abdelwahab Aïssaoui, lauréat du Booker 2020 : Une veine littéraire Indéniable

Cette récompense est remise chaque année à des auteurs contemporains de langue arabe, dans le but de les promouvoir sur la scène internationale.

L’heureux récipiendaire aura réussi la gageure de faire l’unanimité autour de lui. Son œuvre «Ad Diwan Al Isbarti», qu’on peut traduire approximativement par «La cour de Sparte».

Le roman a été publié en 2018 par les éditions algériennes Dar Mim. C’est une vaste fresque historique de plus de 400 pages dont la trame se situe à fin de la domination ottomane en Algérie et au début de la colonisation française. L’auteur dépeint la vie de cinq personnages, trois Algériens et deux Français à Alger, entre 1815 et 1833. Il invite le lecteur à mieux comprendre une existence sous occupation et les différentes formes de résistance qui s’opposent. L’œuvre primée a nécessité deux années d’écriture et de recherches in situ. Avec sa structure narrative profonde, le roman ne vit pas dans le passé mais il convie plutôt à remettre en question la réalité actuelle de notre pays Pointilleux sur la véracité des faits, Abdelouahab Aissaoui convoque l’histoire à coup d’interrogations et de remises en cause. «Je me suis rendu compte que beaucoup de questions restent posées chez nous, comme par exemple, la question de l’identité, de la langue…

J’ai trouvé que l’époque ottomane, l’Algérie sous colonialisme français, me permettaient d’accéder à la compréhension de certaines de nos problématiques sociales, culturelles, politiques… » Les faits historiques dans le Monde arabe ne reposent pas souvent sur la vérité. Pour cet écrivain, le roman historique s’assigne pour objectif de détruire les certitudes. L’histoire avec un grand H est rédigée par les vainqueurs.

Le roman est écrit par les vaincus, affirme-t-il. Abdelouhab Aissaoui ne cache pas son attirance pour des écrivains tels Abdelhamid Benhadouga, Tahar Ouettar, Waciny Laredj, Naguib Mahfouz, Heinrich Böll, Herman Hess, Thomas Mann…

Selon son appréciation, la scène littéraire algérienne de langue arabe connait ces dernières années, des bonds qualitatifs qui augurent d’un avenir meilleur.

Ce qui n’était pas le cas durant les années 90, où on ne comptait guère, pas plus de 4 à 5 romans, alors qu’en 2013, 40 romans ont vu le jour et qu’en 2019, plus de 100 romans sont produits par des auteurs particulièrement décidés à s’imposer.

Un pur produit de l’Algérie profonde

«Ad Diwan Al Isbarti» a été salué avec beaucoup de satisfaction par les critiques, les écrivains qui considèrent que la consécration de ce jeune auteur est une victoire à marquer d’une pierre blanche. La littérature algérienne de langue arabe ne peut que gagner estime et intérêt à l’échelle internationale. C’est ce qu’affirme, par exemple, le romancier Waciny Laredj. Il juge que cette distinction va rendre justice à une littérature qui recèle de bonnes potentialités.

Il compare le lauréat au regretté chanteur français Jean Ferrat qui a préféré vivre dans l’Ardèche, respirer le vent frais des montagnes, coexister avec des gens humbles, plutôt que de vivre dans une atmosphère parisienne où l’on s’entredéchire à pleines dents et inutilement. Abdelouahab a choisi Hassi Bahbah, sa ville natale, dans la wilaya de Djelfa, loin de la capitale.

C’est un talent avéré et fortement représentatif de ces capacités créatrices du pays profond qui travaillent dans l’ombre mais non sans réussite. Bachir Mefti a déclaré que la victoire d’Abdelouahab Aissaoui, la présence de Saïd Khatibi dans la « Short list » du Booker 2020 sont le signe d’une jeune littérature algérienne d’expression arabe en pleine ascension.

La poétesse et écrivaine Rabia Djelti souligne l’impartialité du jury. «Il n’y a pas de grands ou de petits écrivains», seule la qualité prime. Amine Zaoui, homme de lettres et membre du jury, affirme avoir défendu des candidats en fonction de ses convictions et de ses certitudes.

Ce qui coupe court à certaines allégations. Il reste à espérer que cette «Cour spartiate» ouvre de nouveaux horizons pour de jeunes romanciers avides de s’illustrer.

M. Bouraib