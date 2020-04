Palestine : Moscou rejette le plan d’annexion israélien

La Russie a confirmé son soutien à la Palestine et son rejet des plans d’Israël d’annexer des parties de la Cisjordanie occupée, soulignant que cela compromettrait le règlement du conflit sur la base d’une solution à deux États, et en particulier la création d’un État palestinien indépendant. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré en ce début de semaine dans un communiqué que Moscou et d’autres pays qui soutiennent la solution à deux États partagent les préoccupations palestiniennes selon lesquelles la mise en œuvre de ces plans pourrait compromettre les perspectives de création d’un État palestinien indépendant, viable et intégré. Le Bureau National pour la Défense de la Terre et la Résistance des Colonies de Peuplement en Palestine a averti que les autorités d’occupation israéliennes continuent de mettre en œuvre leurs plans d’annexion des colonies en Cisjordanie occupée, y compris à al Qods, et de prendre des mesures préliminaires pour étendre la souveraineté de l’occupation sur la Cisjordanie. Selon les données du Département des affaires des négociations de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), environ 51,6% de la Cisjordanie occupée est sous contrôle israélien. Fin 2019, il y avait plus de 150 colonies et 128 avant-postes illégaux en Cisjordanie occupée, en plus de 15 colonies illégales dans al Qods-Est occupée. Ils abritaient 670.000 colons.