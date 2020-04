Hong Kong : La Chine condamne toute ingérence étrangère

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, lundi, qu'il condamnait l'ingérence de certains politiciens occidentaux dans les affaires intérieures de la Chine, répondant aux critiques des gouvernements étrangers concernant l'arrestation de 15 militants pour la démocratie à Hong Kong. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré aux journalistes lors d'un briefing quotidien que Hong Kong est régie par l'état de droit.

Une mise en garde à peine voilée à l’égard de Washington qui avait condamné samedi l'arrestation d'une quinzaine d'activistes pro-démocratie, parmi lesquels des politiciens, relevant une «incohérence» par rapport aux engagements internationaux de la Chine. Il s'agit de la plus importante répression contre le mouvement pro-démocratie depuis le début, en juin dernier, des manifestations anti-gouvernementales dans l'ancienne colonie britannique. «Les États-Unis condamnent l'arrestation d'activistes pro-démocratie à Hongkong», a déclaré le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo. «Pékin et ses représentants à Hong Kong continuent de prendre des mesures incohérentes avec les engagements pris» dans le cadre de la rétrocession de Hongkong à la Chine, a-t-il ajouté, citant la transparence, la règle de droit et les garanties devant assurer à la région administrative spéciale un «haut degré d'autonomie».

En novembre dernier, Donald Trump a promulgué une loi soutenant les manifestants hongkongais, provoquant l’ire de Pékin qui a alors prévenu qu'il pourrait prendre des «contre-mesures» si les États-Unis continuaient de s'immiscer dans les affaires domestiques de la Chine. La loi prévoit que le département d'État américain vérifie au moins une fois par an que Hongkong dispose de suffisamment d'autonomie pour continuer à bénéficier d'un traitement commercial spécial de la part des États-Unis - une relation économique qui a permis à Hongkong de devenir un pôle financier mondial. Elle menace aussi de sanctions pour toute violation des droits humains dans l'ancienne colonie britannique.

Parmi les personnes interpellées figure le magnat des médias Jimmy Lai, fondateur du journal d'opposition Apple Daily, appréhendé à son domicile. Les parlementaires Martin Lee, Margaret Ng, Albert Ho, Leung Kwok-hung et Au Nok-hin, accusés d'avoir organisé et participé à des rassemblements illégaux en août et octobre, ont également été arrêtés, a indiqué la police.

R. I.