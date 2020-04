Commune de Chiffa à Blida : Recensement des familles nécessiteuses

«L’Assemblée populaire communale (APC) de Chiffa a décidé l’ouverture de deux sites électroniques pour le recensement, à distance, des familles nécessiteuses sur son territoire. Une première à l’échelle nationale», a indiqué, à l’APS, Mazari Abdessamad, signalant que la mesure a été dictée par les protestations enregistrées, le week-end dernier, dans la commune, suite à l’annonce de la distribution de la prime de 10.000 da, en raison, a-t-il dit, «de la non-compréhension par les citoyens des conditions de son attribution».

L’initiative, annoncée sur la page Facebook officielle de la commune et par des affiches au niveau de la mairie, vise, selon le P/APC, «à éviter la propagation du Covid-19 entre les citoyens».

Les deux sites ouverts, l’un pour les hommes et l’autre aux femmes, permettent à tout citoyen concerné de s’inscrire en «remplissant un formulaire sous forme de questions-réponses englobant toutes les informations nécessaires sur la personne, qui sont ensuite transmises aux services de la commune, qui procéderont à la vérification des informations, avant le classement des inscrits», est-il expliqué de même source.

«Les listes obtenues suite à ce recensement sont destinées à être exploitées, dès l’annonce des conditions d’octroi de cette prime de 10.000 da, par les autorités», a ajouté M. Mazari, signalant l’inscription de plus de 2.000 citoyens, 24 heures après l’ouverture de ces deux sites, et prévoyant un «nombre encore plus important d’inscrits dans les prochaines heures».

«Les citoyens bénéficiaires du couffin du Ramadhan, durant les années écoulées, n’ont pas besoin de se réinscrire», a-t-il observé, en outre. Il s’agit là de la première initiative du genre à l’échelle nationale, a souligné le même responsable, appelant l’ensemble des communes du pays à l’adopter, en cette conjoncture sanitaire, marquée par la propagation du Covid-19. S’agissant des dons et aides réceptionnés par la wilaya de Blida, et ce, depuis le début du confinement qui lui a été imposé le 24 mars dernier, pour freiner la propagation de ce virus, M. Mazari a fait cas de 1.924 familles de Chiffa bénéficiaires de ces aides. Un nombre jugé «très faible», selon lui, comparativement, a-t-il dit, au nombre de familles nécessiteuses recensées dans sa commune, soit plus de 4.000, notamment dans la cité Sidi-El-Madani» et le village Ahl Eloued.

D'où l’appel lancé par le P/APC de Chiffa au wali pour un «relèvement du quota de la commune en aides alimentaires» pour pouvoir couvrir les demandes des citoyens, a-t-il indiqué, car le quota de sa commune «fait partie des plus faibles comparativement à ceux des autres localités de la wilaya», a-t-il affirmé.

Concernant le plan d’action de la commune pour le mois sacré du Ramadhan, le responsable assure : «nous sommes habitués, chaque année, à l’ouverture de restaurants de la Rahma, en coordination avec des associations caritatives locales.» «mais la conjoncture sanitaire de cette année (épidémie du Covid-19), constitue une entrave pour cette action», a-t-il déploré. Il a fait part de propositions émises par des associations pour la préparation de repas d’Iftar chauds à distribuer aux hôpitaux, centres sanitaires et autres employés en charge de l’organisation du confinement sanitaire ou la distribution de ces aides sous forme de couffins alimentaires destinés aux familles nécessiteuses.

«Nous déciderons du plan d’action à mettre en place durant la semaine en cours», a-t-il fait savoir à ce propos.