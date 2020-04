Hydrocarbures : Sonatrach signe un Mémorandum d'Entente avec ExxonMobil

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé avec le groupe pétrolier et gazier américain ExxonMobil un Mémorandum d'Entente (MoU) pour engager des discussions conjointes sur les opportunités potentielles d'exploration et de développement en Algérie, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La signature de ce Mémorandum d'Entente «montre l'intérêt des parties à évaluer les options de collaboration à la suite de la récente promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures», a commenté Sonatrach dans son communiqué.

Jeudi dernier, le groupe algérien avait signé deux MoU avec la société russe Zarubezhneft et la société turque Turkiye Petrolleri Anonim Ortakliôi (TPAO). Un mois auparavant, à la mi-mars, la compagnie nationale avait signé un MoU avec la compagnie pétrolière américaine Chevron. La signature de ces mémorandums d'entente «confirme le dynamisme retrouvé du domaine minier algérien, dans le cadre des nouvelles dispositions attractives introduites par la loi sur les activités hydrocarbures», se réjouit la Sonatrach. Entrée en vigueur en janvier dernier, la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui a maintenu la règle 51/49 et le monopole de Sonatrach sur l’activité transport par canalisation, a réduit de plus de 20% la pression fiscale supportée par Sonatrach et ses partenaires, la portant de 85% à 60-65%.