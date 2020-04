Ministère de l'Environnement : 500 lits médicaux et du matériel de prévention offerts à plusieurs corps

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a offert, dans le cadre des efforts nationaux visant la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), un total de 500 lits médicaux et une quantité considérable de produits désinfectants et autres équipements médicaux et ce au profit de plusieurs corps, notamment les établissements hospitaliers, indique lundi un communiqué du ministère.

Outre les différentes activités et opérations de solidarité lancées par le ministère durant la période allant du 19 mars au 19 avril en cours à même d'endiguer la propagation du covid-19, il a été procédé à la distribution d'un total de 500 lits médicaux et d'une quantité considérable d'équipements de protection, dont des bavettes, des gants, des chaussures et plus de 2.000 bennes à ordures au profit des corps sanitaires et des agents d'hygiène, note le communiqué.

Le ministère a effectué 9.342 opérations de désinfection au niveau des établissements hospitaliers de Blida, Alger, Oran, Mascara, Bejaia et Biskra, en sus des administrations publiques, des cités et de l'entrée des immeubles, outre l'éradication de 973 points noirs et le suivi quotidien des opérations d'éradication de déchets hospitaliers à travers l'ensemble des hôpitaux, ajoute la source. Concernant le volet de la sensibilisation, un total de 773

campagnes de sensibilisation ont été lancées par le ministère via les textos, les affiches, et les hauts parleurs, outre un total de 269 différentes couvertures médiatiques.

S'agissant de la solidarité avec les citoyens et les familles touchées, le ministère a procédé à la distribution de 10.937 couffins au profit de ces familles, plus de 66 quintaux de semoule et 40 quintaux

de farine, en sus de 15 autres opérations de solidarité relatives à la distribution de bouteille de gaz butane, de détergents

et de produits désinfectants et d'eau potable, outre l'envoi de caravanes de solidarité en direction de plusieurs wilayas du pays.

Un concours national de dessin, de recyclage, de poésie et de montage vidéo a été organisé par le ministère au profit des élèves dans le souci de leur permettre de les occuper chez eux, conclut la source.