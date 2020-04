Sahara occidental : Une journaliste espagnole dévoile les manœuvres dilatoires du Maroc

La journaliste espagnole, Sonia Moreno, correspondante de la radio espagnole Cadena SER à Rabat, qui exerce également au journal web El Dario.es, a démasqué les manœuvres dilatoires du Maroc à propos de son occupation du territoire du Sahara occidental.

Sonia Moreno réagissait à un article de l'agence marocaine de presse (MAP), tweeté par l'Ambassadeure du Maroc à Bogota, intitulé : «Sahara marocain : un think-tank colombien met en avant l’isolement de l’Afrique du Sud au Conseil de Sécurité des Nations unies».

L’article de l'agence MAP cite, comme «source crédible» d’informations, un blog, CPLATAM, présenté fallacieusement comme un «think tank» colombien mais qui n’est dans la réalité qu’un blog quasiment inconnu dans le paysage médiatique colombien.

L’article, qui prétend l’isolement de l’Afrique du Sud au Conseil de Sécurité de l’ONU sur la question du Sahara occidental, est signé par une certaine Clara Riveros, fondatrice et animatrice de ce blog, connue pour ses accointances avec le Maroc.

Dans sa réaction, la journaliste Sonia Moreno met à nu le modus operandi du Maroc concernant sa légitimation de l’occupation des territoires du Sahara Occidental.

Il s’agit d’une réponse somme toute claire qui décrédibilise complètement les articles (rapporté à ce propos par les médias marocains), le blog CPLATAM et d’autres blogs d’»informations» similaires utilisés par le Maroc dans ses basses manœuvres de «vouloir faire accroire de la marocanité du Sahara occidental, territoire pourtant inscrit sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies».