Mosquée Sidi Lakhdar de Constantine : Vers la relance des travaux de Réhabilitation

Le wali de Constantine, Ahmed Abdelhafidh Saci, s’est rendu samedi dans le quartier El-Djezzarine, situé dans la vieille ville, où se trouve la mosquée Sidi Lakhdar, considéré comme l’un des joyaux architecturaux de la ville, et caractérisé par ses colonnettes en marbre et ses sculptures.

Le chantier de réhabilitation est à l’arrêt depuis le mois dernier. Le chef de l’exécutif a demandé à l’entreprise chargée des travaux de réparer la toiture pour la protection contre les aléas climatiques.

Un nouveau cahier des charges sera établi afin qu’un autre maître d’œuvre soit désigné pour achever les travaux de réhabilitation dans les plus brefs délais. Ce lieu emblématique avait accueilli le séminaire sur Abdelhamid Ben Badis.

Pour rappel, la restauration des anciennes mosquées situées dans la vieille ville de Constantine a été lancée en 2014 par l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés dans le cadre de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe».

Onze d’entre elles, de même que huit zaouïas, avaient été retenues pour ce programme pour un budget de près de 2 milliards de dinars. Cependant, cette opération a connu un démarrage difficile à cause du vide juridique existant en matière des marchés publics et du statut des entreprises mixtes composées de bureaux d’étude algériens et étrangers.

Il fallait aussi faire face à des problèmes techniques liés à des découvertes opérées sur place à l’image des ossements d’une trentaine de personnes trouvées dans la salle de prière de la mosquée Sidi Affane à Souika. Le manque de collaboration de certains commerçants du voisinage, notamment a entravé considérablement la bonne marche des travaux.

