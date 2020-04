Recherche d’un traitement : Plus de 30 études en France

Plus de 30 études et essais visant à développer des traitements contre le Covid-19 ont été lancés en France, sur un total de 860 dans le monde, a détaillé dimanche la professeure Florence Ader, infectiologue et responsable d'un de ces programmes de recherche. Avec un total de 1.600 patients déjà inclus dans des essais dans le pays, «la recherche active d'un traitement contre le coronavirus est extrêmement active en France», a souligné l'infectiologue, lors d'une conférence de presse à Paris.

La professeure Florence Adler pilote le programme Discovery lancé dans plusieurs pays d'Europe et destiné à trouver un anti-viral efficace contre le Covid-19.

Cet essai clinique de grande ampleur, lancé le 22 mars et coordonné par l'Inserm, vise à tester quatre traitements potentiels, dont la controversée hydroxychloroquine, sur 3.200 patients en Europe, dont au moins 800 en France. Il s'agit uniquement de patients hospitalisés et gravement atteints.

«Cet essai a déjà inclus pas loin de 700 patients» en France, a précisé l'infectiologue.

Par ailleurs, selon cette spécialiste, on compte dans le monde 150 projets visant à développer un vaccin contre le Coronavirus, dont un en France, mené par l'Institut Pasteur et «dont les essais chez l'homme vont commencer d'ici cet été».