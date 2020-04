Afrique : La FAO et l’UA s’engagent à protéger la sécurité alimentaire

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Union Africaine (UA) et ses partenaires internationaux ont qualifié le système alimentaire et agricole de «service essentiel qui devait continuer d'opérer pendant cette période de confinement, tout en s'engageant à protéger la sécurité alimentaire», a indiqué la FAO sur son site web.

Dans une déclaration conjointe, ces derniers se sont engagés à soutenir l'accès des populations les plus vulnérables d'Afrique à l'alimentation et à la nutrition, en fournissant aux africains des programmes de protection sociale, en minimisant les perturbations afin de garantir une circulation et un transport sans risque des personnes dont le travail est essentiel, en assurant le transport et la vente de biens et services et en gardant les frontières ouvertes afin de favoriser le commerce alimentaire et agricole sur le continent.