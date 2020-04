Italie : Après un cortège funèbre, une ville mise en quarantaine

La commune italienne de Saviano a été placée dimanche en quarantaine au lendemain des funérailles de son maire, qui ont poussé 200 personnes dans les rues au mépris du confinement, ont annoncé les autorités. «La mise en quarantaine de la commune de Saviano a été une décision inévitable pour empêcher le développement d'un foyer de contagion et protéger la santé des citoyens de Saviano, des communes voisines et de tout un territoire densément peuplé», a expliqué Vincenzo De Luca, président de la région Campanie, dans le Sud de l'Italie.

Samedi, les médias italiens avaient montré des images de quelque 200 personnes réunies à Saviano, une ville de 15.000 habitants proche de Naples et du Vésuve, pour accompagner le cercueil de Carmine Sommese, maire de la ville et médecin, mort vendredi du Coronavirus.

Malgré l'interdiction dans tout le pays de tout cortège funèbre, l'avancée du corbillard a été saluée par des applaudissements et des lancers de ballons, sous le regard de membres des forces de l'ordre qui ne sont pas intervenues. Le président de région De Luca a expliqué que la mise en quarantaine de la ville, prévue jusqu'au samedi 25 avril, était «également un acte de respect envers la figure d'un grand médecin et de sa famille qui, le premier, aurait appelé à des comportements responsables».