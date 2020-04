OMS : Soutien du G77 et de la Chine

Le Groupe des 77 et la Chine ont apporté, lundi, leur soutien à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, selon une déclaration rendue publique.

«Le Groupe des 77 et la Chine reconnaissent le rôle de premier plan joué par l'Organisation mondiale de la santé, sous la direction de son directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et lui exprime son soutien ainsi que sa reconnaissance sans réserve pour le travail qu'elle accomplit...», note la déclaration.

Selon la même source, l'OMS fournit «des informations, des conseils techniques, des formations et d'autres formes d'assistance aux pays en développement afin de les aider à se préparer et à réagir efficacement à la pandémie».

La déclaration souligne «que le G77 et la Chine partagent l'avis du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, selon lequel la solidarité compte dans les efforts internationaux visant à endiguer le virus et ses conséquences dévastatrices». A ce propos, le Groupe G77 et la Chine préconisent «que la communauté internationale doit unir ses efforts pour garantir l'accès aux conseils scientifiques, à la formation, aux équipements, aux fournitures médicales essentielles et aux services concrets permettant de sauver des vies dans les pays qui en ont le plus besoin et dans les régions où l'impact (du COVID-19) ne se fait pas encore pleinement sentir». la déclaration appelle la communauté internationale «à maintenir et, si possible, à accroître son soutien à l'OMS, laquelle, de par le mandat qui lui a été confié par les Etats membres, a un rôle essentiel et central à jouer pour aider les pays en développement à faire face à une crise d'une immense ampleur qui menace d'oblitérer les acquis des dernières décennies».