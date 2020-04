Mohand Azzoug, directeur de l’orientation religieuse : «Faire de nos maisons la qibla»

Le mois sacré s’annonce cette année dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire mondiale. Quelles sont les mesures prises par le ministère des Affaires religieuses ?

A notre niveau, il a été procédé à la fermeture des mosquées, à la suspension des prières quotidiennes et à la prière du vendredi ; il s’agit d’une précaution conforme à l’interdiction des rassemblements car il est impératif d'un point de vue religieux de prendre les mesures sus-mentionnées en vue de préserver la vie des citoyens et d’accompagner les mesures fermes prises par l'Etat. Certes, le mois de Ramadhan est une occasion exceptionnelle marquée par une ambiance particulière au niveau des mosquées et revêt un caractère spécial. J’ai visité plusieurs pays mais j’ai constaté que l’Algérie respecte les règles de ce mois béni et sacré. En outre, la prière de Tarawih est ancrée dans la société. Les mosquées sont prises d’assaut lors de cette prière en période de ramadhan. L’attachement des fidèles est compréhensif mais il faut revenir aux versets du Coran car on trouve des faits qui sont d’actualité aujourd’hui. Je cite le verset du Coran sur la «fitna» au temps de nos deux prophètes Moussa et Haroun en face du Pharaon.

Le verset leur a recommandé de rester chez eux et de transformer leurs demeures en «Qibla» (direction vers laquelle doit se tourner le fidèle pour effectuer le rite de la salat) et accomplir la prière, en attendant «Bouchra» (une bonne nouvelle). Dieu leur a conféré la sagesse, Nous faisons face aujourd’hui à une situation complexe et une fitna, d’où la nécessité de rester à la maison. L’esprit du verset est que «la kibla» de la prière existe partout et dans tous les temps. De ce fait, le musulman peut accomplir la prière en famille chez soi et assurer la continuité de ce devoir à la maison, soit le respect du confinement. Imaginez, si la prière des Tarawih s’effectue dans toutes les maisons en groupe avec «douâa» (prière), le bon Dieu ne va pas certainement nous décevoir.

Justement ont dit que la prière des «Tarawih» n’est pas une obligation ?

Du point de vue religieux, le prophète Mohamed a accompli trois fois seulement la prière des Tarawih à la mosquée. Il a demandé à ses compagnons de faire cette prière chez eux avec la prière nocturne (Kiam leil). De son côté, le calife Aboubakr Seddik a maintenu la prière chez soi, durant deux ans mais le calife Omar Ibn Khettab qui lui a succédé a voulu renforcer la vie spirituelle par l’accomplissement des Tarawih à la mosquée. Il faut savoir que quand on fait la prière chez soi, on revient à la Sunna et à l’origine. Même sur le plan social, la prière en famille permettra à nos enfants de pratiquer la religion et aux femmes, privées pour certaines de cette prière collective, de l’effectuer avec sa famille ou ses parents.

Aujourd’hui, plusieurs imams se sont adaptés au confinement sanitaire et sont actifs sur les réseaux sociaux. Sont-ils autorisés ?

Le personnel de la mosquée est en première ligne dans cette bataille contre le Covid-19, je cite l’imam, la morchida, le muezzin, l’inspecteur, le quaim.

Bien au contraire, nous avons enregistré une évolution de l’activité de nos imams durant cette pandémie. Ils sont présents à travers la sensibilisation de proximité par des messages d’orientation, des conseils en coordination avec les services de wilaya, en utilisant les hauts parleurs .Le rôle de l’imam est important, notamment en cette période exceptionnelle .Il accompagne la société spirituellement pour notamment expliquer les décisions des pouvoirs publics .

Comme vous l’avez souligné, il y a une activité intense des imams sur les réseaux sociaux. Certains prennent en charge les préoccupations des citoyens pour des avis religieux, d’autres ont diffusé des prêches d’orientation ainsi que des interventions orales ou écrites, des récitations du Coran, des invocations. Cela constitue une alternative à la rencontre physique dans les mosquées. Des rapports qui font état de 300 à 400 publications par semaine sur les réseaux sociaux par des imams. D’autres ont créé des comptes au nom de la mosquée qu’il gèrent soit des mosquées ,soit sur le net, un espace de concertation et consultation avec les fidèles qui restent en contact avec l’imam. Je vous informe également de la création d’un réseau national d’imams qualifiés pour répondre aux questions des citoyens liées à des avis juridiques religieux. De même, des conseils scientifiques ont désigné des imams pour prendre en charge les préoccupations des citoyens par téléphone, en publiant leurs photos avec leurs coordonnées. Certains sont disponibles et répondent à minuit aux appels des citoyens pour des Fatwas ordinaires…

Justement, lors de cette pandémie, la commission ministérielle des Fatwas est la seule instance habilitée à rendre des avis. S’agit-il d’un pas pour encadrer la Fatwas en Algérie et mettre fin à l’anarchie ?

Ce qu’il faut savoir est que cette commission est composée d’oulémas , chouyoukhs et docteurs , de membres du Haut Conseil Islamique , de cadres du ministère des affaires religieuses et des Zaouias scientifiques ainsi que de professeurs et docteurs des universités ainsi que de médecins dans différentes spécialités .

En un mois, la commission a rendu publics dix communiqués contenant 50 orientations, conseils et Fatwas. Cette commission se réunit avec les spécialistes et a adopté en cette circonstance la technique de la vidéoconférence. Revenant à votre question, la Fatwa est organisée au niveau du ministère car elle relève des conseils islamiques à travers les wilayas qui transmettent les avis à la commission ministérielle.

La fatwa en dehors des structures de la mosquée et des conseils scientifiques est à l’origine de l’anarchie et des fausses fatwas. Aujourd’hui, la commission s’impose contre un ennemi commun. Les Algériens cherchent des assurances. Ils ont trouvé dans cette commission et ses cadres, une crédibilité notamment dans les questions graves.

Elle a été sollicitée par les médecins sur la question de l’ablution pour l’accomplissement de la prière avec la tenue de protection. La commission a répondu présente à l’appel des Algériens. Nous avons enregistré l’application des orientations et conseils et le respect du confinement sanitaire et nous appelons à se réunir autour de cette commission après la disparition de la pandémie.

Le Conseil des ministres a décidé le durcissement des peines pour les crimes d'outrage et d'agression contre la personne de l'imam, destruction ou profanation de lieux de culte publics. Qu’en dites-vous ?

Nous ne pouvons que saluer fortement cette décision tant attendue par l’imam et tout le personnel des mosquées. L’imam est une personnalité publique qui jouit d’un statut social particulier voire sacré dans l’Algérie profonde et même dans les grandes villes. Ces lois vont lui permettre d’accomplir efficacement sa mission.

Pour l’histoire, le ministre des affaires religieuses et des Wakfs , Youcef Belmehdi, a insisté ,dès sa nomination, sur la prise en charge des préoccupations des imams et transmis un rapport au gouvernement .

Quelles sont les leçons à tirer de cette pandémie ?

Nos imams ont fait preuve de responsabilité, de maitrise des outils informatiques et de la technologie avec succès et excellence. Le ministre a également instruit les 11 instituts islamiques de lancer à partir de cette semaine, l’enseignement à distance .Idem pour nos morchidate qui se sont engagées volontairement dans la confection des bavettes médicales et contribuent aux opérations de distribution des dons aux familles nécessiteuses dans la discrétion.

Il convient de souligner le renforcement de la confiance en les oulémas et les chouyoukhs, sans recourir aux muftis étrangers. Les Algériens ont fait preuve de solidarité et de cohabitation, nous n’avons pas enregistré de violences conjugales. La vie se construit dans les domiciles malgré l’espace limité et je tiens également à saluer le rôle des médias qui ont fait preuve d’esprit de responsabilité.

La prière des Tarawih sera suspendue officiellement ?

Aujourd’hui (NDLR Hier), la commission a tenu une réunion avec le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar et a suivi son avis scientifique .Les membres de la commission lui ont posé des questions pour donner l’avis fiqh (juridique religieux). Un communiqué sera rendu public dans les prochaines heures. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de protéger notre pays de cette épidémie et de sortir victorieux par le respect notamment des règles de prévention dont le confinement sanitaire.

Entretien réalisé par : Neila Benrahal