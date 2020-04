Commentaire : Un enjeu vital

L'impact sanitaire et économique qu'aura engendré la propagation du Covid-19 demeure sans précédent à travers le monde. Cette crise sanitaire planétaire confirme l'urgence de la diversification de l'économie. Cette pandémie inédite a mis en lumière de nombreuses lacunes et d'importantes failles dans la gouvernance économique de nombreux pays, pris de court par l'ampleur de la crise, avec ses effets socioéconomiques incalculables. La gestion du risque économique de l'après-pandémie sera d'une grande envergure, prédisent les professionnels et les spécialistes de l'économie.

C'est en cela que les analyses de nombreux spécialistes de la crise économique font sens. Ils sont unanimes à considérer que l'Algérie est un des pays qui se trouvent au cœur de la problématique de la diversification de l'économie. À l'instar de l'ensemble de la communauté internationale, l'Algérie devrait faire face à cette crise, en mettant à jour de nouveaux mécanismes de gestion de crise et des dispositifs stratégiques, alors même que le système de santé est plus vulnérable. Si les conséquences sanitaires et économiques restent difficiles à estimer, cette crise aura eu le mérite de démontrer que tous les secteurs sont liés les uns aux autres, et donc la santé devra désormais faire partie des secteurs stratégiques et prioritaires pour le développement. Pour cela, le pays devrait répondre à différents défis, en termes d'investissements dans les secteurs susceptibles d'éliminer ou du moins réduire la dépendance au pétrole, surtout que le pays fait face à de multiples défis afin d'accéder à un développement et une croissance économique robustes et durables. La diversification de l'économie, qui constitue un axe majeur du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, reste un important défi auquel est étroitement liée une véritable relance de l'économie nationale après le confinement, puisque des secteurs vitaux, comme les petites et moyennes entreprises, auront subi de plein fouet l'impact de l'épidémie. Les mesures prises pour atténuer les effets de la crise du nouveau coronavirus sur les plans économique et social constituent, certes, une solution conjoncturelle pour faire face à la situation d'urgence, mais le pays, qui dépend de l'exportation des hydrocarbures, devrait non seulement gérer une crise économique sans précédent, mais devrait également se satisfaire d'un prix du baril de pétrole qui restera probablement en dessous des premières prévisions annuelles. La pandémie du Covid-19 confirme donc l'urgence de la diversification de l'économie au sein des pays pétroliers. Il est clair que l'Algérie a encore un long chemin à faire tant au niveau économique que social, l'impact pouvant être important et durable, toutefois une piste de reprise économique pourrait être la diversification. Le pétrole ne pourra pas indéfiniment jouer le rôle de locomotive de l’économie, d'autant plus que l’instabilité du marché de l'or noir impose d’opérer une diversification accrue et rapide de l'économie, en mettant l’accent sur des secteurs porteurs tels que l'industrie, l'agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme et les services.

Farid Bouyahia