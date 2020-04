L’Algérie se prépare à l’après-pandémie : Vastes chantiers en perspective

L’Algérie se prépare pour l’après-épidémie du coronavirus. Les mesures annoncées par le chef de l’État, lors de la réunion du Conseil des ministres, donnent un large aperçu sur la stratégie qui sera mise en œuvre à la fin du confinement.

Au regard des résultats réalisés dans la gestion de l’épidémie, la levée des restrictions de déplacement et de circulation ne serait pas loin, mais rien n’est encore tranché.

La situation est maîtrisée, grâce à l’engagement de toutes les institutions de la République, mais aussi grâce à l’adhésion du peuple pour faciliter la mission du personnel médical engagé en première ligne dans cette bataille contre la maladie.

Le pays continue de surveiller la situation pour éviter un rebond de la maladie et prépare les conditions de l’avènement du nouveau modèle économique annoncé en janvier dernier. Lors de la réunion, le Président a esquissé les grandes lignes du modèle économique qui s’articule autour d’une stratégie nationale cohérente et pragmatique dont les axes sont clairement définis et dont la mise en œuvre doit se faire rapidement pour permettre à l’Algérie de se doter d’une économie forte et productive.

Dans cette nouvelle stratégie, les secteurs de l’Agriculture, de l’Industrie, du Tourisme et des Nouvelles technologies sont appelés à jouer un rôle prépondérant et décisif, en raison de leurs poids et apport dans la productivité. Les prochaines semaines vont certainement apporter plus de détails et d’éclairages sur les phases et les modes opératoires de mise en œuvre de cette importante réforme.

Outre le nouveau modèle économique, le chef de l’État a annoncé d’autres mesures au profit des catégories démunies et vulnérables. Cette attention particulière accordée à cette frange de la société vient rappeler avec force l’orientation sociale de l’État qui ne laisse en aucun cas les citoyens marginalisés et abandonnés, notamment dans la conjoncture actuelle. La protection sociale demeure un axe majeur dans la politique de l’État, et le Président a exprimé sa volonté et sa détermination à la renforcer et à l’élargir.

Cette politique pourrait être touchée prochainement par une refonte globale, notamment dans le chapitre des mécanismes de sélection des bénéficiaires des aides.

Il a aussi décidé d’engager une refonte totale du système de santé, pour le moderniser et le rendre plus performant. Il est vrai que le personnel soignant a joué un rôle cardinal dans le combat engagé contre l’épidémi,e mais il n’en demeure pas moins que l’épreuve gérée avec courage a démontré la nécessité de bâtir un système moderne doté de tous les moyens nécessaires pour faire face à toute situation, y compris les plus graves. Le personnel soignant s’est engagé avec dévouement, patriotisme et un sens de sacrifice, et bénéficiera de moyens pour l’accomplissement de sa noble mission au service de la collectivité. Il s’agit de doter le pays d’un système de santé à la pointe de la technologie.

Les orientations et instructions du chef de l’État durant la réunion de dimanche augurent aussi d’une vaste réforme dans plusieurs secteurs.

M. Oumalek