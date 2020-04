Agence algérienne de coopération internationale : Le président Tebboune installe M. Mohamed Chafik Mesbah au poste de DG

L’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement a été créée en vertu du décret no 20-42 du 11 février 2020. Le Président Tebboune avait fait l'annonce de sa création, lors du sommet de l'Union africaine tenu à Addis-Abeba, le 9 février dernier.

L'agence, selon le décret présidentiel, est un établissement public à caractère spécifique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle de la présidence de la République.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'agence peut disposer de représentations à l'étranger, établies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Son siège est fixé à Alger.

Concernant les missions et attributions dévolues à l'agence, elles consistent, aux termes du décret de sa création, à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération internationale en matière économique, sociale, humanitaire, culturelle, cultuelle, éducative, scientifique et technique.

Elles consistent, également, à contribuer à la préparation du projet de budget de la coopération internationale et d'en assurer l’exécution, à apporter son concours à l'action de l'appareil diplomatique et des ministères concernés pour la mobilisation optimale de l'assistance technique et financière extérieure au service du développement national.

L'agence est chargée, aussi, de suivre la gestion technique et financière des projets d'assistance et de coopération internationale, en faveur de pays tiers, de coordonner, en relation avec les départements ministériels concernés, la mise en œuvre de la politique de formation des étrangers en Algérie et la formation des Algériens à l'étranger, de promouvoir le placement des compétences nationales à l'étranger dans le cadre de la coopération internationale et d'en assurer le suivi. Elle doit, en outre, organiser des cycles de formation, notamment dans le domaine de la gestion des projets de coopération internationale, contribuer à la promotion de l'action humanitaire et de solidarité, en faveur de pays tiers, établir et entretenir des relations avec la communauté scientifique et les hommes d'affaires algériens installés à l'étranger.

Ses attributions portent, également, sur l'établissement et le développement des relations de coopération avec les organismes étrangers similaires, la réalisation des études de veille stratégique et de prospection, ainsi que toutes analyses concourant à l'efficacité de la politique en matière de coopération internationale, ainsi que la mise en place une banque de données sur la coopération internationale et l'action humanitaire.

En matière d'organisation et de fonctionnement, l'agence est dotée d'un conseil d'orientation et dirigée par un directeur général. Le conseil d'orientation, présidé par le directeur de cabinet de la présidence de la République, est composé des membres permanents suivants : le ministre chargé des Affaires étrangères, le ministre chargé de l'Intérieur et des Collectivités locales, le ministre chargé des Finances, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale.

Assiste également aux travaux du conseil avec voix délibérative, tout membre du gouvernement concerné par des questions inscrites à l'ordre du jour. Le conseil d'orientation peut faire appel à tout représentant d'institutions ou d'organismes jugés utiles à ses travaux. Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil d'orientation délibère, notamment, sur les éléments de la stratégie de coopération internationale de l'agence, avant sa soumission au président de la République pour approbation, le programme annuel et pluriannuel de l'agence qu'il valide et soumet à l'approbation du président de la République, le projet de budget général de l'agence, comprenant le budget de fonctionnement et le budget de la coopération internationale, l'organisation interne de l'agence, le projet de règlement intérieur, ainsi que sur le déploiement des représentations de l'agence à l'étranger.

Le directeur général de l'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret présidentiel, ayant rang de conseiller à la présidence de la République. Il est chargé de la mise en œuvre des missions de l'agence.

Il est responsable de son fonctionnement général et en assure la gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il établit le rapport annuel des activités de l'agence qu'il adresse au président de la République, après adoption du conseil.

Le directeur de l'agence, Mohamed Chafik Mesbah, titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université d'Alger, a assumé plusieurs responsabilités au sein des institutions de l'État.