Mohamed Nibouche, DG de la Pharmacie centrale des hôpitaux : «La chloroquine, un pari gagnant»

Intervenant, hier, à l'émission, «L'invité de la rédaction», de Radio-Chaîne-III, le directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) a déclaré qu'en dépit de la polémique soulevée outre-Méditerranée autour de la chloroquine, ce médicament a finalement démontré son efficacité dans le traitement des personnes touchées par le coronavirus, ce qui permet, a-t-il assuré, de désencombrer les services de réanimation.

«L'utilisation de ce médicament s'est révélée être un pari gagnant, donnant lieu, jusqu'à présent, à la guérison de plus d'un millier de patients», s’est réjoui en effet Mohamed Nibouche, se montrant rassurant quant à la disponibilité de ce produit dans les structures sanitaires où sont traitées les personnes frappées par le Covid-19. Même s’il admet que des difficultés ont été rencontrées par le personnel soignant au tout début de la pandémie, il a soutenu que tous ces établissements, y compris les plus éloignés, disposent à présent des moyens de soin pour y faire face. À cet effet, il a indique que la PCH dispose d'un stock de 250.000 traitements destinés à soigner le Coronavirus.

Abordant la problématique des ruptures répétées de médicaments dans le pays, le DG de la Pharmacie centrale des hôpitaux a expliqué qu'elles étaient dues aux difficultés rencontrées par le passé, et assuré que, depuis, la situation a évolué favorablement. «Désormais, le mot d'ordre est de vaincre le problème de la pénurie», a-t-il insisté, avant d’appeler à hâter la modernisation de ses structures, afin de faire parvenir les médicaments là où ils sont nécessaires et en quantités suffisantes dans le pays.

Mohamed Nibouche a suggéré à cet effet qu'il faut donner à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques le rôle et les moyens qu'elle se doit d'avoir en tant qu'institution, afin, a-t-il souligné, qu'elle puisse assurer son rôle d'enregistrement, de contrôle et de garantie des produits pharmaceutiques destinés à être mis sur le marché

Enfin, il a considéré que pour dépasser les innombrables problèmes liés à la bonne gestion des produits de soins en termes de prévision, il reste à améliorer leur régulation en prenant en compte, notamment les aspects liés à leur surveillance et à leur traçabilité.

Pour rappel, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a révélé, lors de son intervention au cours du dernier Conseil des ministres, que le volume de stock actuellement disponible à la Pharmacie centrale des hôpitaux est de 25 millions de masques ordinaires, 900.000 masques pour les professionnels de santé, 255.000 boîtes de chloroquine, 215.000 tests de dépistage PCR et 36.000 tests de dépistage rapide.

Sami Kaidi