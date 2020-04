Le ministre de la Santé au Conseil de la nation : «La vigilance reste de mise»

- Le protocole thérapeutique est revu périodiquement en fonction de nouvelles données.

- De 500 au début de la crise, l’Algérie est passée à 6.000 lits de réanimation.

- 460.000 boîtes de médicaments à base d’hydroxychloroquine et 500.000 boîtes d’Azithromycine seront disponibles au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

L’Institut Pasteur peut réaliser jusqu’à 2.000 tests quotidiens.

Les malades guéris, grâce au traitement à l'oxyde-chloroquine, sont au nombre de 231 et 40 cas sont actuellement en réanimation, a révélé hier le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, lors de la séance d’audition au Conseil de la nation. Le ministre a indiqué que le nombre de malades ayant bénéficié de traitement à la chloroquine avoisine les 4.076, et explique que le comité scientifique de suivi de virus, ainsi que les spécialistes du ministère œuvrent à revoir périodiquement, et parfois complètement, certains aspects du traitement en fonction des nouvelles données qui proviennent, et aux résultats des nouvelles recherches sur le virus. Il affirme que les quantités disponibles au niveau des hôpitaux et de la Pharmacie centrale sont suffisantes. Benbouzid a expliqué que les spécialistes dans les services d’infectiologie des établissements hospitaliers les plus touchés ont adopté le traitement à l'oxyde-chloroquine bien avant que les autorités ne l'adoptent officiellement comme protocole thérapeutique. C'est ce qui illustre, selon le ministre, «la réactivité, la perspicacité, l'acuité et la clairvoyance des médecins».



«La mobilisation du secteur de la Santé a porté ses fruits.»



Il ajoute qu'avec le traitement, les résultats probants enregistrés sont dus également «à la prise de conscience de citoyens quant au risques de contamination, au comportement diligent, ainsi qu'aux mesures prises par les autorités publiques en vue de préserver la santé publique dès l'identification du premier cas à la fin de mois de février dernier». Benbouzid informe que «l'Algérie prépare actuellement une série d'études en fonction du contexte local devant être présentées aux instances scientifiques internationales, une fois la situation maîtrisée totalement». S'agissant des moyens humains et matériels mobilisés, le ministre a tenu à rappeler que certains prédisaient un effondrement du système sanitaire, «vu les insuffisances, le manque de moyens et les difficultés liées à la gestion d'une crise aussi dangereuse que constitue cette pandémie». Cependant, «la mobilisation du secteur de la Santé a porté ses fruits», ajoute-t-il, et affirme que l'Algérie dispose de 6.000 lits de réanimation avec tout l'équipement nécessaire. «Ce sont des résultats positifs, nous sommes satisfaits, mais la vigilance doit rester de mise», a-t-il dit. Le ministre évoque la stratégie mise en place qui se décline sur plusieurs niveaux, notamment «la mise en ligne d'une plateforme numérique pour suivre la situation sanitaire et veiller à la distribution du matériel et médicaments aux établissements hospitaliers. Il s'agit, pour la première fois, d'une plateforme numérique extrêmement performante avec des données actualisées, fruit de la stratégie de numérisation entamée par le département».



Numérisation du secteur de la Santé



Benbouzid a fait savoir que les responsables de son département «collaborent dans le cadre des trois cellules de suivi de la situation épidémiologique, de la disponibilité des kits, matériels et médicaments nécessaires, et le suivi de mouvement des malades avec la constitution de dossiers médicaux pour une meilleure intervention et un rapide acheminement des équipements médicaux et des moyens de protection contre le coronavirus à l'ensemble des hôpitaux sur le territoire national».

Le ministre a déclaré que les professionnels du secteur privé mettent à disposition différents moyens, à l'image des laboratoires de radiologie pour le dépistage.

Le secteur de la Formation professionnelle a permis de mettre à disposition des hôpitaux et de la PCH, plus d'un million de bavettes, et celui du Travail a également mis à disposition les centres de diagnostic de la CNAS.

Le ministre indique que le projet de la création d'une Agence nationale de la sécurité sanitaire vise une restructuration totale du système national de santé et déclare que son département œuvre actuellement à la préparation des textes juridiques et des listes du personnel ayant le droit de bénéficier de la prime de contagion.



L’unanimisme, c’est fini



Le ministre a expliqué que la refonte du système de santé exige de rester à l'écart des vieilles coutumes et de l'unanimisme. Le ministre appelle les responsables des établissements hospitaliers, «pour mettre de l'ordre, car quand il s'agit des primes, ce sont parfois les privilégiés qui en bénéficient davantage que ceux qui sont en première ligne». De son côté, le ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, a assuré que son département travaille également à la préparation des décrets exécutifs pour la régulation de la gestion de la distribution et de l'approvisionnement du marché.

Le ministre a déclaré que l'Algérie a adopté la chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine pour la prise en charge des patients atteints par cette pandémie. Il a indiqué que «près de 460.000 boîtes de médicaments à base d'hydroxychloroquine seront disponibles d'ici quelques semaines», dans le cadre du protocole de soin des patients atteints par le coronavirus. Le stock de la PCH est de l'ordre de 253.000 unités, dont la moitié est produite localement, explique Benbahmad, ajoutant que la production a augmenté grâce à l'intervention de 32 producteurs. Le ministre a fait savoir que l'Azithromycine est un médicament adopté dans le traitement des malades infectés par le virus produit localement par 8 usines, et la PCH dispose de plus de 500.000 boîtes. Pour ce qui est des moyens matériels, le ministre évoque le chiffre de 215.000 kits de dépistage et 36.000 kits de tests PCR, ce qui permet à l'Institut Pasteur de réaliser 2.000 tests quotidiennement.

Tahar Kaidi

---------------------------

Plus d’un million de tests de dépistage produits prochainement



Plus d’un million de tests de dépistage rapide du coronavirus seront produits localement dans les prochaines semaines par une usine nationale dans la région de Lakhdaria, a déclaré Lotfi Benbahmed. Concernant les équipements de protection individuelle (EPI), M. Benbahmad a fait savoir que 25 millions de masques, dont 700.000 FFP2, avaient été importés, précisant que 5 millions étaient au niveau des hôpitaux et 20 millions au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux. Et d’ajouter que 3,5 millions de masques et plus de 100 millions d’autres équipements de protection individuelle seront réceptionnés cette semaine. Il s’est également félicité des interventions des secteurs de l’Industrie, du Commerce, de l’Énergie, de la Formation professionnelle et des Finances, et de l’Armée nationale populaire qui a assuré l’acheminement des commandes du secteur et des dons d’équipements de protection de l’étranger.