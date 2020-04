Les imams mettent fin à la polémique : La prière des Tarawih chez soi est plus gratifiant

La décision de fermeture des mosquées a été maintenue en Algérie suite au prolongement du confinement sanitaire.

Ainsi, outre les cinq prières, les Tarawih ainsi que Tahadjoud, ne seront pas accomplies à la mosquée, durant la première semaine du mois sacré. Face à cette situation exceptionnelle, les imams se sont mis à l’ère des nouvelles technologies, en recourant aux réseaux sociaux, Viber, WhatsApp Messenger, pour assurer la continuité de la mission de la mosquée.

Assurer autrement la continuité des mosquées

En ce sens, Djamel Ghoul, imam et président du Conseil national autonome des imams, a indiqué que les fidèles se sont plus ou moins adaptés à la fermeture des mosquées et à la suspension de la prière du vendredi, par mesure préventive, suite à l’apparition de la pandémie en Algérie. «Il y avait des difficultés, les premiers temps, mais avec les actions de sensibilisation et de communication, les gens se sont adaptés globalement à la situation», a-t-il dit.

Djamel Ghoul a toutefois précisé que les imams ont maintenu et poursuivi leurs missions à travers l’appel à la prière (Adhan) modifié et les prêches à travers les haut-parleur quotidiennement après la prière du Maghreb, dont les thèmes tournent autour de l’actualité de la pandémie et la nécessité du respect du confinement et des règles de prévention ainsi que des sujets religieux. L’imam a également mis en avant le recours de plusieurs imams aux réseaux sociaux afin d’assurer un contact permanent avec les citoyens via les pages Facebook. «Des prêches sont filmés et diffusés via les comptes officiels de certains imams qui sont également disponibles à répondre aux préoccupations religieuses et sociales des citoyens en temps réel. Certes les mosquées sont fermées mais elles continuent à assurer leur mission», a-t-il insisté.

S’agissant des Tarawih qui ne seront pas accomplies à la mosquée, en ce début de ramadhan, l’imam a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas «d’obligation» car, en réalité, «les prières de Tarawih sont des nafila, qui se font à la maison en groupe et la récompense (ajr) est grande», a-t-il signalé. En outre, cette prière collective à la maison permettra de renforcer les liens au sein de la même famille. «Le père peut réunir sa famille autour de la prière au lieu des séries télévisées», a-t-il soutenu. Le président du Conseil national autonome est formel : la prière des Tarawih pourra se faire chez soi. «L’objectif dans les mosquées est de rassembler les fidèles et de renforcer l’esprit spirituel mais en raison de la crise sanitaire, il est préférable de la pratiquer à la maison en famille». Il a fait savoir qu’il a proposé au ministère des Affaires religieuses, de donner des prêches avant la prière d’El Ichaa, par les haut-parleur des mosquées, ainsi que la récitation du Coran. Il souligne, dans ce sens, que l’imam dispose aujourd’hui de moyens de communication à savoir, le site officiel et YouTube, pour assurer la continuité de sa mission. «Les imams contribuent également aux actions de solidarité avec les familles nécessiteuses. Ils sont présents sur tous les fronts», a-t-il assuré.

Enseignement coranique via Skype

Pour sa part, le responsable de l’école coranique Errachidia Elkadiria à Ouargla, Abdellah Debabi, imam et enseignant, a procédé à l’enseignement coranique via le net.

«Dans le souci d’assurer la continuité de l’enseignement coranique aux élèves de l’école, j’assure, suite à la fermeture des mosquées et écoles coranique, des cours à distance vi le Messenger et Skype. C’est une méthode très efficace pour poursuivre le programme et elle est appréciée par les élèves», a-t-il affirmé. L’imam partage, par ailleurs, le même avis sur la prière de Tarawihqui peut se faire à la maison, «le père de famille pourra l’accomplir avec ses enfants en récitants les versets du Coran qu’il connaît ou peut même porter le Mashaf (Coran), ce qui est hautement récompensé». L’imam a tenu à expliquer que le prophète Mohamed a effectué, une fois, la prière de Tarawih à la mosquée. «Notre prophète a effectué les tarawih à la maison avec sa famille», a-t-il dit. L’imam a recours également au «live», à WhatsAppet à la page Facebook. «Nous sommes très sollicités par des citoyens qui cherchent des avis juridiques religieux», a-t-il expliqué.

Loin de l’excès zèle religieux et du folklore

Pour les imams, les prières de Tarawih sont fortement recommandées (Sunnah muakadah) et non obligatoires. De ce fait, ils conseillent aux citoyens «d’accomplir, en groupe, les prières journalières obligatoires ainsi que le Tarawih». De son côté, le chercheur en religions et membre de la Ligue des oulémas du Sahel, Kamel Chekkat a relevé du folklore et des excès de zèle religieux dans le traitement de la question, notamment des Tarawih. «La fermeture des mosquées et la suspension des prières sont motivées par le souci de préserver la santé publique car les mosquées peuvent constituer un risque de contamination. La suspension des prières de Tarawih s’inscrit également dans cet objectif». Pour le chercheur, cette prière peut se faire à la maison avec les membres de la famille confinée mais pas en groupe au vrai sens du mot dans des lieux improvisés comme les terrasses, a-t-il mis en garde. M. Chekkat est formel : 80% des gens qui insistent sur l’accomplissement des Tarawihs aujourd’hui ne fréquentaient pas les mosquées durant les prières quotidiennes. Pour preuve : les mosquées n’étaient pas remplies, a-t-il argumenté, ajoutant que la manifestation de ces gens relève du folklore car la religion est claire. «C’est le calife (compagnon du prophète) Omar Ibn Khettab qui a réhabilité cette prière. Le prophète Mohamed l’avait accomplie deux à trois fois avec ses compagnons, après il s’est abstenu car il ne voulait pas qu’elle soit une obligation. De ce fait, c’est une prière surérogatoire (nafila), la prière obligatoire a été annulée en groupes pour éviter les contagions. Le chercheur a insisté sur le respect des gestes barrières. «Si une dizaine de personnes avait la possibilité de se réunir dans une maison, pour l’accomplissement de s Tarawih en groupe, ils n’auraient pas le droit de le faire à cause du confinement, pour préserver la vie», a-t-il insisté.

Neila Benrahal