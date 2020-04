Le professeur Khiati, président de la FOREM : «Des troubles du sommeil constatés pendant le confinement»

Des troubles qui impactent négativement la santé et provoquent des complications en particuliers chez les personnes atteintes de maladies chroniques tel le diabète, la tension artérielle et les maladies mentales et neurologiques. La FOREM estime que dormir pendant de longues heures risque de provoquer des difficultés respiratoires et un arrêt cardiaque, des maux de tête, l'anxiété, une dépression ou encore des troubles de mémoire. La FOREM note que les personnes âgées n'ont besoin que de 8 heures de sommeil alors que les enfants et les adolescents ont besoin de 10 à 11 heures de sommeil par jour. Elle attribue les causes des troubles du sommeil pendant le confinement à l’addiction à l’Internet et la dépendance aux réseaux sociaux. Certaines personnes passent de longues heures pendant la nuit à suivre ces réseaux, ce qui les oblige à dormir pendant la journée moins de 8 heures ou plus de 8 heures le jour suivant.

Anxiété, nervosité et troubles du sommeil

Interrogé à ce sujet, le président de la FOREM, Mustapha Khiati, a fait savoir que les troubles du sommeil sont considérés comme un véritable problème pendant le confinement et arrivent en deuxième position, derrière l’anxiété et la nervosité. «C’est d’ailleurs ce que révèlent les résultats d’une étude que nous avons réalisée à partir d’une opération de diagnostic à distance effectuée à travers une plate-forme électronique comprenant des numéros de téléphone des médecins bénévoles pour des consultations via Viber, WhatsApp et SMS», a expliqué Mustapha Khiati. Ce dernier a indiqué que le classement des appelants qui se renseignent sur les consultations médicales et les diagnostics se fait en fonction du nombre de cas de malades, leur nombre et le type de maladie.

«Ainsi, le plus grand nombre des appelants sont des personnes souffrant de nervosité et d'anxiété, suivies des personnes souffrant des troubles de sommeil, dont la majorité sont des jeunes qui passent la plupart de leur temps en cette période de confinement à dormir pendant de longues heures alors que d’autres souffrent d'un manque de sommeil», a détaillé le président de la FOREM. L'étude a révélé que les troubles de sommeil poussent les concernés à prendre des médicaments sans consulter le médecin. «C’est là que réside le risque», met en garde Khiati, car la plupart des victimes de ces médicaments sont les enfants, dont le confinement a conduit à leur addiction aux sites Internet et réseaux sociaux».

Le professeur Khiati a souligné que parmi les médicaments, certains sont prescrits aux épileptiques, ce qui peut entraîner une dépression nerveuse ou des troubles mentaux.

Le Dr Rokaya Nasser, spécialiste de l’épilepsie, a souligné que les troubles du sommeil menacent la santé, en particulier ceux souffrant de maladies chroniques, en particulier en cette période de confinement.

Elle estime que nombreux sont les jeunes dans les grandes villes qui avaient pour habitude de veiller la nuit et passent de longues heures à l'extérieur de la maison.

Cependant, le confinement a bouleversé l’équilibre chez ces jeunes, ce qui a affecté négativement et significativement leur sommeil.

Le médecin souligne que le fait de dormir le matin pendant des heures jusqu'à midi représente un danger pour la santé physique et mentale des Algériens, en particulier ceux qui, selon elle, souffrent de maladies neurologiques telles que l'épilepsie et de maladies mentales sous traitement.

Salima Ettouahria