Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance : 10.000 appels quotidiens sur le numéro vert

Dans une vidéo postée sur la page Facebook de l’organe, Mme Meriem Chorfi a fait savoir que le document comporte les réalisations et les acquis de l’Algérie dans le domaine de la protection de l’enfance et relève les insuffisances enregistrées en matière de promotion et de protection des droits de l’enfance. Le rapport prévoit par ailleurs une série de recommandations élaborées par des experts en vue d’assurer une meilleure prise en charge de cette frange de la population, notamment les enfants en situation de danger.

Mme Chorfi a rappelé, à cette occasion, les mesures et les mécanismes mis en place pour garantir aux enfants leurs droits fondamentaux et assurer leur protection et indiqué que la création de l’ONPPE constitue l'un des «grands acquis» de la loi 15-12 de 2015 relative à la protection de l'enfant. «Cet organe, placé auprès du Premier ministre et présidé par le délégué national à la protection de l'enfance, a la charge de recevoir les dénonciations liées aux atteintes aux droits de l'enfant qui lui parviennent pour protéger la victime, quel que soit le milieu où elle se trouve en Algérie. C’est dans ce cadre que réside le rôle de la cellule de dénonciation des cas d’atteinte aux droits de l’enfant via le numéro vert 11-11, et dont la mission consiste à écouter les préoccupations des citoyens, les orienter et les traiter dans le but de renforcer davantage cette protection en primant l’intérêt supérieur de l’enfant.

La présidente de l’ONPPE a indiqué que 500 signalements de cas d’atteintes aux droits de l’enfant ont été reçus cette année via le numéro vert et ont concerné 900 enfants qui ont été pris en charge et orientés vers les services compétents.

Une écoute particulière

Elle a confié aussi que pendant cette période de confinement, quelque 210 cas d’atteintes concernant 420 enfants ont été signalés, révélant que le 11-11 reçoit quotidiennement environ 10.000 appels, pas forcément pour dénoncer des atteintes mais beaucoup plus s’informer ou demander des explications sur telle ou telle question. «Les appels émanent des parents et des enfants qui expriment leur angoisse face à l’épidémie et demandent assistance afin de surmonter leur peur et leurs craintes», a-t-elle précisé. Elle a indiqué que depuis l’apparition des premiers cas de coronavirus et après la fermeture des établissements scolaires pour endiguer la propagation de l’épidémie, l’ONPPE a adapté ses activités pour assurer l’accompagnement des familles algériennes. «Face à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays du monde, nous avons pris certaines dispositions en vue d’accompagner les familles. Nous avons commencé par sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter les mesures préventives édictées par les autorités sanitaires pour contenir l’épidémie via la cellule d’écoute et mettre les enfants à l’abri de tous les dangers», a-t-elle expliqué, affirmant que la cellule d’écoute est formée de psychologues, des médecins, des juristes qui ont bénéficié de sessions de formation.

L’ONPEE fait appel à des psychologues

Pour être mieux répondre à leurs préoccupations, continue Mme Chorfi, nous avons élargi l’activité de la cellule et fait appel à des psychologues pour apporter l’aide qu’il faut à ces familles durant cette période de confinement sanitaire à travers l’orientation à distance. Le rôle primordial de la cellule demeure la réception des signalements d’atteintes aux droits de l’enfant. Il est question également d’expliquer aux enfants que le confinement sanitaire est une mesure obligatoire pour préserver leur santé contre le risque de contamination par le virus. Parmi les appels reçus, des enfants qui expriment leur ennui par rapport au confinement qui a un impact psychologique, d’où la nécessité, a-t-elle dit, de les accompagner au mieux dans cette période particulière. La présidente de l’ONPPE a mis en avant, par ailleurs, le rôle important que joue dans le contexte actuel la commission de santé mentale pour la prise en charge des situations de stress et de certains troubles psychologiques et tenu à saluer les membres de cette commission composée de médecins spécialistes, de psychiatres et d’experts en charge de la santé mentale qui se sont mobilisés pour assurer des consultations à distance, faisant part de l’existence d’un travail de coordination entre la cellule d’écoute et la commission pour la prise en charge des préoccupations des familles et les accompagner pour qu’elles ne se sentent pas isolées.

Kamélia Hadjib