Youcef Aouchiche a indiqué sur Facebook qu’il a assuré Abdellah Derriche de son soutien et de la disponibilité de l'institution qu'il préside à l'accompagner dans toute initiative fiable dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Kinésithérapeute au CHU Nedir-Mohamed, il a été primé au Salon national de l'invention en 2015 pour l’invention d'un appareil pour la rééducation physique maxillo-faciale à des personnes atteintes d'arthrose cervicale, a rappelé le P/APW. «Notre jeunesse a le potentiel et la volonté nécessaire de rivaliser avec les pays développés pour peu qu'on lui donne les moyens et qu'on libère les initiatives», a insisté le premier responsable de l’APW.

Bel. Adrar