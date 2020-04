Scientifiques algériens établis aux USA : Initiative pour acquérir du matériel en faveur de l’IPA

La première étape de cette opération, toujours en cours avec la coordination du Consulat général d'Algérie, a consisté en l'achat d'une valeur de 30.000 dollars de tests de dépistage du Covid-19. D'autres commandes devraient être passées conformément aux besoins exprimés et en tenant compte de la disponibilité du matériel.

Cette action de solidarité a connu un accueil immédiat et enthousiaste de la part d'un nombre considérable de scientifiques, chercheurs, cadres ainsi que de simples citoyens algériens établis aux Etats-Unis qui ont voulu, par ce geste, témoigner leur attachement à leur pays et exprimer leur solidarité avec leurs compatriotes algériens.

Taha Merghoub est professeur chercheur au service de Melanoma and Immunotherapeutic Service du département de médecine au Memorial Sloan Cancer Center (MSKCC) à New York. Il est aussi président de l'association AASA. Quant à Belkacem Haba, il est chercheur dans le domaine des technologies innovantes, détenteur de plus de 1.400 brevets et classé parmi les 100 premiers grands inventeurs aux Etats-Unis.