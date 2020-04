Grand angle : Difficultés supplémentaires en vue

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est dans l’incapacité de dire quand la pandémie du nouveau coronavirus se terminera, et ce même si son directeur général voit «quelques signes encourageants dans certains pays qui ont été l’épicentre de la pandémie», des experts évaluent d’ores et déjà l’impact du Covid sur la planète. Et le moins qui puisse être dit c’est qu’il sera catastrophique. L’Afrique sera au premier rang des continents qui seront les plus impactés. Car si le nouveau coronavirus est arrivé tardivement en Afrique, il n’en sera pas moins dévastateur. Et les estimations faites en ce mois d’avril sont loin d’être définitives. « La pandémie n’est pas seulement un problème de santé, les implications sont de grande portée sur les sphères socio-économiques, politiques et sécuritaires», a souligné le commissaire à la paix et à la sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), Smail Chergui , dans une tribune intitulée «Paix et sécurité dans le contexte du Covid-19 ». En effet, si le nouveau coronavirus menace les vies, il ne manquera pas aussi de ruiner les économies africaines car le prix social et économique associé aux mesures de contrôle du virus sera drastique. Au plan politique et sécuritaire, l’addition sera lourde également. Quelques indices sont données par Smail Chergui. «Les efforts de prévention des conflits et de médiation ont été affectés par la pandémie qui se propage chaque jour un peu plus en Afrique». Et au patron du CPS de préciser que « le nouveau coronavirus a retardé la mise en œuvre des accords de paix essentiels et entravé nos efforts de médiation au niveau local ». Pis encore, écrit le Commissaire à la paix et la sécurité, alors que « la propagation du terrorisme et de l’extrémisme dans le continent est inquiétante, il est encore plus préoccupant de voir des groupes terroristes tirer profit de l’épidémie du coronavirus» pour mieux s’implanter d’autant que l’étau exercé sur eux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique sera forcément desserré suite au redéploiement des forces de sécurité, désormais en charge de faire appliquer les mesures gouvernementales sur le confinement , le couvre-feu et la sécurité des frontières . Les ressources financières, déjà limitées pour de nombreux pays , seront aussi réorientées pour l’acquisition du matériel médical nécessaire à la lutte contre le coronavirus. Autant dire qu’au difficultés déjà connues et auxquelles les dirigeants africains tentent tant bien que mal de trouver des solutions, est venue se greffer celle de la pandémie du coronavirus et, pour ne pas arranger les choses, n’a épargné aucun pays.

Nadia K.