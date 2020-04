Afghanistan : 18 soldats tués dans une attaque des talibans

Dix-huit soldats afghans ont été tués et trois autres blessés dans une attaque menée par les talibans dimanche soir dans la province de Takhar (nord), a indique lundi le porte-parole de la police provinciale Abdul Khalil Asir.

Les affrontements ont commencé à minuit après que des dizaines de talibans ont lancé une vaste offensive sur un poste de police et un camp militaire voisin dans le district de Khwaja Ghar, a-t-il précisé.

Les Talibans venus des montagnes ont tenté de s'emparer du poste de police et de prendre le contrôle du district, mais leur plan a été déjoué par les forces de sécurité.

Il y a également des morts et des blessés du côté des talibans, a ajouté M. Asir.