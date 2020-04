Le Dr Adel Ghebouli, président du Forum des compétences algériennes : «La crise sanitaire a libéré l’esprit d’innovation»

El Moudjahid : En ces temps de crise sanitaire, des appels sont lancés à tous les médecins, chercheurs et compétences algériennes établies à l’étranger pour apporter leur contribution à la lutte contre le Covid-19. Pouvez-vous nous dire de quelle maniéré peut se traduire cette contribution ?

Dr Adel Ghebouli : Avant même l'arrivée du Covid-19 en Algérie, Le Forum de compétences algériennes était en étroite concertation avec la diaspora et les compétences locales pour mieux connaître le virus, ses modes de transmission, les moyens de prévention ainsi que les mesures prises par les différents pays à travers le monde pour pouvoir élaborer une stratégie de défense. Le FCA a donc procédé a l’installation d’un comité d’expertise autour du Covid-19 qui est composé de chercheurs de la diaspora (Qatar, USA, Suisse, Belgique, Grande-Bretagne...) et leurs homologues locaux. Il avait comme mission principale de suivre et discuter en permanence des différentes stratégies de lutte et les dernières technologies et techniques de traitements et à identifier de nouveaux moyens potentiels de combattre l'infection. Nous avons l’honneur de compter parmi les membres de ce comité le Professeur Saïd Dermime, immunologue et chef du grand centre de recherche au Qatar, qui s’est proposé de mettre en contact des chercheurs algériens à l’étranger avec les experts de l’Institut Pasteur, mais aussi de nous transférer les toutes dernières théories de traitement en cours d’utilisation dans le monde. D’ailleurs je tiens à dire que le FCA est en possession de ces théories tels que le protocole à base d'hydroxychloroquine, l'utilisation des sérums comme alternative de traitement ainsi que les tests rapides et efficaces... Je tiens aussi à préciser que nos compétences établies a l’étranger ont envoyé de grandes quantités de test et des réactifs à l'Institut Pasteur et sont en contact avec l'Institut de recherche d’immunologie de Blida, celui de Batna, et de Constantine, pour développer l'utilisation du plasma de malades guéris, ainsi que la préparation de tests en Algérie.

Le Forum a entamé une série d’opération de solidarité afin de contribuer à l'effort national de lutte contre cette pandémie. Pouvez-vous nous en dire plus ?

À circonstances exceptionnelles, mobilisation exceptionnelle. Le FCA a en effet lancé une grande campagne de sensibilisation et toutes nos équipes, en collaboration avec d’autres associations, se sont unies dans une Task Force active.

Nos adhérents ont participé et participent toujours à la confection et la distribution des bavettes et du gel hydro-alcoolique ainsi que la distribution d’aides alimentaires aux familles démunies. Sans oublier la contribution de nos compétences de la diaspora par l'envoi de tests, de bavettes, et de consommables médicaux... Les médecins du FCA sont aussi sur le front pour donner l'exemple. Il ne faut pas oublier aussi ces compétences du FCA qui ont créé des projets avec de petits moyens : des bavettes thermiques, un respirateur pour deux malades en même temps, des applications numériques fiables qui permettent aux scientifiques de suivre l’évolution du Covid-19 et, en temps réel, toutes les évolutions épidémiologiques de la pandémie en Algérie… L’élan de solidarité qui se manifeste en cette crise sanitaire sans précédent est extraordinaire.

Pensez-vous que cette crise sanitaire a réussi à réveiller les compétences algériennes ?

Cette crise sanitaire a montré que les compétences algériennes sont toujours là et qu’elles travaillent jour et nuit dans les hôpitaux, les universités et les entreprises au service de leur patrie en ces temps de crise. Cette pandémie a libéré la création, l’innovation et les start-up. Cela promet un avenir meilleur. Il y a quelques semaines, personne n'aurait imaginé que des compétences nationales pouvaient concevoir, en quelques jours, un respirateur artificiel ou que des professionnels de la filière textile assurent la disponibilité en masques de protection. On assiste à un foisonnement d'initiatives des opérateurs de divers horizons, des chercheurs, des experts et des techniciens qui, faute d'être en première ligne, ont à cœur de participer, à leur manière, au magnifique sursaut national révélé par le combat contre la propagation de la pandémie.

C’est dans les moments d'adversité que se révèlent inexorablement l'essence profonde d'un peuple et son aptitude à se surpasser pour trouver des réponses collectives aux défis et aux menaces qui guettent sa cohésion et son existence.

Le pays vit au rythme d'une véritable mobilisation générale et d’un authentique volontarisme citoyen. Il faut profiter de cette solidarité entre le peuple et ses décideurs pour construire une nouvelle Algérie. Les mesures vigoureuses et pertinentes des autorités publiques aux plans sanitaire, économique, social et sécuritaire seraient restées incomplètes, si elles n'étaient pas accompagnées d’une action aussi énergétique sur le tableau de l'inventivité pour répondre à certains besoins immédiats. Je tiens à saluer ici les autorités du pays qui ont montré un niveau de responsabilité et de bienveillance en instaurant le confinement. Gagner la bataille contre la pandémie est tributaire du au respect du citoyen aux règles de préventions sanitaire. Le FCA constate aussi avec fierté les mesures prises par l'Etat concernant la préparation des hôpitaux ainsi que l'importation des équipements nécessaires pour faire face à l'épidémie. Je salue vivement les efforts de l'Armée Nationale Populaire digne héritière de l'Armée de Libération Nationale et ses équipes de l'aviation qui représentent l'exemple des compétences nationales responsables.

Le Forum dit suivre avec attention les mesures prises par les autorités en matière d’importation des dernières technologies, notamment celles basées sur les sérums. Voulez-vous nous éclairer plus sur cette question ?

Le Professeur Saïd Dermime, chercheur et spécialiste en immunologie et responsable du grand centre de recherche au Qatar, envoie des rapports permanents sur les dernières technologies et travaille avec les laboratoires de Blida, Batna et Constantine pour commencer à développer l'utilisation des sérums des malades guéris du Covid-19, par la collecte de leur plasma quels que soient leurs groupes sanguins et faire des perfusions d'anticorps. Cette technique a prouvé son efficacité, surtout pour traiter le personnel soignant. Elle consiste à utiliser, dans certains cas, des perfusions de sang chargé d'anticorps issues de patients rétablis d'une infection au Covid-19 pour favoriser la guérison des cas les plus graves. Les chercheurs estiment que cette méthode pourrait aussi protéger l'immunité des personnes à risque, même si son efficacité est moins fiable qu'un médicament à proprement parler. Il s'agit de protéines du système immunitaire présentes dans le plasma sanguin, la partie liquide du sang qui permet aux globules rouges et aux plaquettes de circuler dans le système vasculaire, capables de reconnaître une autre molécule afin de faciliter son élimination. Les anticorps contenus dans le sérum sanguin des patients convalescents ont donc la capacité de se lier au SARS-CoV-2 et de le neutraliser.

Êtes-vous optimiste quant à l’issue de cette crise sanitaire ?

Le FCA reste optimiste par rapport aux mesures prises par l’Etat, qui doivent être respectées par le citoyen qui est l'épicentre de toute stratégie de lutte contre n'importe quelle épidémie. Je saisie l’occasion pour saluer la gestion sage et intelligente de la crise par l'Etat. Au FCA, nous saluons les mesures de confinement qui ont été prises de manière graduelle, mais suffisamment rapprochées dans le temps. Nous appelons à profiter de cette solidarité et de cet élan pour tracer l’avenir d’une nouvelle Algérie, celle de ses compétences.

Entretien réalisé par : Farida Larbi