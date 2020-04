Opération militaire de l’armée nigériane : 105 terroristes de Boko Haram tuéS

L'armée nigériane a confirmé dimanche que 105 membres du groupe terroriste Boko Haram avaient été tués durant une récente opération militaire dans l'Etat de Yobe (nord-est).

Cette réussite est due à un rapport d'intelligence a révélé le plan des terroristes de Boko Haram d'attaquer le village de Buni Yadi, selon Lawrence Araba, le commandant militaire en charge du secteur 2 de l'opération Lafiya Dole.

Il a déclaré que ses troupes ont rapidement intercepté et engagé les éléments criminels dans des combats qui ont conduit à la mort de 105 terroristes ainsi qu'à la saisie de certains de leurs équipements.

Selon les Nations unies, Boko Haram présente un énorme défi sécuritaire et humanitaire dans le bassin du lac Tchad, notamment au Tchad, au Cameroun, au Bénin et au Niger, outre le Nigeria.