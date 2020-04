États-Unis - Chine : Guerre froide

La tension entre Pékin et Washington grimpe. Entre les deux superpuissances, accusations et menaces fusent au quotidien. Guerre commerciale, dossier sur Taiwan, contestation à Hongkong, droits de l’homme, mer de Chine méridionale, Washington fait feu de tout bois pour contrecarrer les visées de l’empire du Milieu et inhiber la voracité du dragon asiatique.

Pour le 45e président des Etats- Unis, tout est matière à pression. Le Covid-19 n’échappe pas à cette stratégie.

Donald Trump a déclaré encore une fois que la Chine devra faire face à des «conséquences» si sa responsabilité dans la propagation du coronavirus est prouvée. Tout en s’interrogeant sur l’origine de cette pandémie, le locataire de la Maison blanche n’a pas hésité à pointer du doigt les autorités chinoises.

Avant cette mise en garde directe, la guerre des mots à propos de l'épidémie a fini par faire tâche d’huile en impliquant d’autres pays comme l’Australie qui a exigé une enquête internationale pour déterminer la responsabilité de Pékin et faire la lumière sur ces accusations.

Au moment ou les experts soulignent la nécessité d’une coopération mondiale pour venir à bout de cette crise sanitaire, Donald Trump ne va pas avec le dos de la cuillère en faisant déjà le procès des responsables chinois les accusant d’être les seuls responsables de cette tragédie mondiale. «Une erreur est une erreur. Mais s'ils sont responsables, alors oui, ils devront assumer les conséquences», a-t-il prévenu, laissant ainsi sous-entendre que des sanctions seront annoncées au moment opportun.

Après avoir salué au début la réaction de la Chine dans sa lutte contre ce virus, le patron de la

Maison Blanche a effectué une volte-face en reprochant à Pékin d'avoir agi trop lentement face à ce qu'il a qualifié de «virus chinois». Mais pour certains médias américains, l’attitude de Donald Trump vise surtout à camoufler ses manquements et sa mauvaise gestion dans la lutte contre cette pandémie. Ils lui reprochent aussi de surfer sur un sentiment anti-chinois dans le pays à des fins électorales, à moins de sept mois du scrutin présidentiel. Soufflant le chaud et le froid, Donald Trump a déclaré ce samedi que les relations entre les Etats-Unis et la Chine étaient bonnes jusqu'à récemment, citant en exemple l'accord signé en janvier pour apaiser les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Désormais le creuset s’élargit non seulement entre Washington et Pékin mais aussi entre Donald Trump et la communauté scientifique qui s’accorde à dire que le nouveau coronavirus est d'origine animale et non le fruit d’une culture en éprouvette.

M. T.